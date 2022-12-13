Україна отримає допомогу на 1 мільярд євро для проходження зими, – Шмигаль (оновлено)

Україна залучила допомогу від країн-партнерів на загальну суму близько $1 млрд за підсумками міжнародної конференції "Солідарність з українським народом", яка відбулася сьогодні в Парижі.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

Він уточнив, що половину заявленої допомоги складуть грантові кошти, а решта надійде у вигляді товарів, робіт та кредитів, більшість із яких Україна сподівається отримати до кінця року.

"Головний підсумок дня – цілком конкретна допомога Україні, аби ми пройшли цю зиму з найменшими втратами. Створили дієву й ефективну платформу солідарності з Україною. Вона узагальнюватиме інформацію про наші потреби та забезпечить механізм миттєвої відповіді наших партнерів", – зазначив Шмигаль.

Він нагадав, що за підсумками конференції погоджено програму заміни 50 млн старих ламп освітлення на нові енергоощадні LED-лампи.

"Закупівлю 30 млн профінансує Єврокомісія. Так заощадимо 1 ГВт електроенергії та знизимо дефіцит у мережі. Агресор не зможе занурити нас у холод і темряву", – наголосив прем’єр.

Своєю чергою президент Франції Еммануель Макрон під час економічного форуму в Парижі підтвердив, що за результатами міжнародної конференції солідарності Україна отримає допомогу на 1 млрд євро.

"Завдяки ранковій конференції солідарності з українським народом ми всі змогли досягти показника у 1 млрд євро допомоги. Це наш спільний внесок", – цитує Макрона Інтерфакс-Україна.

Він наголосив, що кошти будуть спрямовані на екстрене відновлення електро-, водо-, теплопостачання та транспорту.

У свою чергу міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила, що, зокрема, із зазначеного 1 млрд євро 450 млн євро підуть на енергетику, 25 млн євро – на водопостачання, 38 млн євро – на продовольство, 17 млн євро – на охорону здоров'я, 22 млн євро – на транспорт, приблизно 93 млн євро ще не визначено, на які сфери будуть спрямовані.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський також просив надати підтримку в організації імпорту в Україну електроенергії в обсязі до 2 ГВт вартістю близько 800 млн євро за поточними цінами в цей опалювальний зимовий період для боротьби з російським енерготерором.

Він також закликав підтримати додаткову закупівляю газу в обсязі 2 мільярди кубометрів і допомогти Україні отримати декілька категорій обладнання – трансформатори, обладнання для відновлення високовольтних мереж, газотурбінні та газопоршневі енергоблоки.