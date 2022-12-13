Рада призначила колишнього голову Держаудитслужби членом Рахункової Палати

Верховна Рада призначила колишнього очільника Держаудитслужби Геннадія Пліса членом Рахункової палати України.

За прийняття відповідної постанови проголосували 249 нардепів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

Залізняк нагадав, що Пліс може очолити Рахункову палату після звільнення з посади її нинішнього голови.

Як повідомлялося, 1 грудня Верховна Рада не змогла звільнити Валерія Пацкана з посади голови Рахункової палати. За відповідну постанову проголосували лише 215 нардепів за мінімально необхідних 226 голосів.

На початку листопада стало відомо, що голова Рахункової палати Валерій Пацкан написав заяву про відставку.

Це відбулося після того, як 24 жовтня співробітники НАБУ і САП повідомили Пацкану про підозру у незаконному одержанні 117,65 тис. грн компенсації за житло у той час, коли він ще був народним депутатом. 27 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 49,62 тис. грн.

За даними слідства, народний обранець з вересня 2017 по березень 2018 року отримав компенсацію за винайм житла, незважаючи на наявність власної квартири у столиці. Дії колишнього нардепа кваліфіковані за ч. 1 ст. 364 КК України (зловживання владою, що завдало істотної шкоди).

Валерій Пацкан очолює Рахункову палату з березня 2018 року. До цього призначення він був народним депутатом від "Блоку Петра Порошенка".