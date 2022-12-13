Євросоюз працює над збільшенням експорту електроенергії в Україну, – фон дер Ляєн

Європейський Союз працює над збільшенням обсягів електроенергії для експорту в Україну, Молдову та інші країни Європи.

Про це заявила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн на міжнародній конференції "Солідарність з українським народом" у Парижі, передає Укрінформ.

"Європейський Союз працює над тим, щоб збільшити обсяг електроенергії, яку ми можемо продавати в Україну, Молдову та решту країн Європи. Це дуже важливо, оскільки потрібно підтримувати функціональність українських електромереж, попри російські бомби", – сказала фон дер Ляєн.

За її словами, нещодавно надано 40 великих генераторів для 30 лікарень у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях, а раніше 800 генераторів були доставлені по всій країні.

Фон дер Ляєн також нагадала, що від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну ЄС та країни-члени надали Україні бюджетну підтримку на понад 19 млрд євро, і наразі вирішується питання про продовження фіндопомоги у 2023 році.

"Учора ввечері погодили виділення 18 млрд євро для України. Це 1,5 млрд євро кожного місяця – це буде стабільний притік грошей, пряма бюджетна підтримка. Я вдячна прем’єр-міністру (Чехії, – ред.) Петру Фіалі за лідерство в цих переговорах як головуючого в ЄС", – сказала президентка Єврокомісії.

Вона також наголосила на необхідності координації міжнародних зусиль для прискорення та підвищення ефективності практичної допомоги для України.

"Вчора на зустрічі G7 ми вирішили започаткувати Платформу з відновлення разом із Україною, нашими міжнародними партнерами, міжнародними організаціями та фінансовими інституціями. Платформа почне працювати вже наступного місяця. Європейська Комісія разом із Україною створять її секретаріат. Платформа дозволить надавати негайну допомогу просто зараз, і згодом ми будемо продовжувати роботу із сталої відбудови країни, яка сприятиме інвестиціям та реформам на шляху України до членства в ЄС", – зауважила фон дер Ляєн і закликала держави-учасниці конференції визначити контактних осіб і делегувати персонал для організації роботи секретаріату.

Крім того, за словами фон дер Ляєн, у межах так званого Паризького механізму буде створений спеціалізований транспортний хаб на території Польщі для вирішення логістичних завдань у доставленні в Україну енергетичної, гуманітарної та іншої допомоги.

"Ми створюємо новий хаб у Польщі, який набуде оперативної спроможності вже цього тижня. Він являє собою мережу складських приміщень, звідки товари будуть швидко доставлятися в Україну. Ми готові профінансувати як ці складські приміщення, так і транспорт з Польщі до України", – сказала фон дер Ляєн.