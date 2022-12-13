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Україна отримала 200 мільйонів євро від Німеччини на виплати переселенцям

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деньги,евро

До державного бюджету надійшов грант в обсязі 200 млн євро від Кредитної установи для відбудови (KfW).

Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, кошти надані урядом Німеччини в рамках Програми підтримки стійкості внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні.

Відповідну угоду міністр фінансів Сергій Марченко підписав з німецьким банком розвитку KfW 7 грудня.

Загалом у 2022 році у межах німецького співробітництва задля розвитку Україні надано підтримку на суму близько 600 млн євро. Значна частина цього йде на підтримку внутрішньо переміщених осіб або постраждалих від війни громад.

Автор: Михайло Орлюк
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