"Укрнафта" переведе закупівлі на державну систему Prozorro
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ПАТ "Укрнафта" переходить на державну систему закупівель Prozorro.
Про це повідомив директор компанії Сергій Корецький.
"Інформуємо, що вже відбулися два відкриті аукціони – продали обсяги природного та скрапленого газу. Тепер настав час закупівель. Отже. Відтепер закупівлі "Укрнафти" будуть проводитися через систему Prozorro – з урахуванням усіх безпекових вимог воєнного стану", – написав Корецький.
Він також додав, що компанія відкриває гарячу телефонну лінію та чатбот, а незабаром і спеціальну електронну пошту.
"Якщо ви, як учасник минулого та/або майбутнього аукціону, бачите дискримінацію – зможете повідомити нам про це. Ми дійсно потребуємо вашої підтримки", – зазначив Корецький.
Раніше повідомлялося, що після трирічної перерви 29 листопада "Укрнафта" реалізувала на Українській енергетичній біржі 100 тис. кубометрів газу.
Нагадаємо, 6 листопада 2022 року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, було передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.
Після цього у ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" було змінено склад наглядових рад.
НАК "Нафтогаз України" належали 50%+1 акція "Укрнафти", ще 42% володіли компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського та його партнерів. "Приват" здійснював операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року.
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