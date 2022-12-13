Залишки коштів на рахунках медичних закладів зросли до 25 мільярдів, – Мінфін

Залишки коштів на рахунках закладів охорони здоров’я станом на 1 жовтня зросли до 24,8 млрд грн, що на 9 млрд грн (або у 1,6 раза) більше, ніж на початок цього року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зокрема, залишки коштів знаходяться на рахунках надавачів:

первинної медичної допомоги – 3 млрд грн (збільшення у 1,8 раза від початку року);

екстреної медичної допомоги – 3 млрд грн (збільшення на 10 %);

спеціалізованої медичної допомоги – 18,8 млрд грн (збільшення у 1,7 раза).

Мінфін вказує, що залишки коштів на рахунках закладів, що надають екстрену медичну допомогу, здебільшого перейшли з попередніх років. Водночас найбільший приріст невикористаних коштів відбувається у закладах, розташованих у регіонах, де тривають або тривали бойові дії.

Серед закладів, що надають спеціалізовану медичну допомогу, найбільші залишки мають заклади онкологічного профілю. За 9 місяців 2022 року такі заклади майже подвоїли обсяг невикористаних коштів, наразі у 27 спеціалізованих закладів вони становлять 2,2 млрд грн. При цьому 8 онкологічних закладів мають залишки в розмірі від 100 млн грн до понад 200 млн гривень.

"Уряд за підтримки міжнародних партнерів здійснює всі можливі заходи для своєчасного здійснення оплат за програмою медичних гарантій. Однак ми бачимо, що деякі заклади накопичують кошти на рахунках. Залишки грошей можуть становити десятки мільйонів гривень, або понад сто мільйонів. Це може свідчити про можливу неефективність використання бюджетних коштів у закладах охорони здоров’я. Мінфін укотре наголошує на необхідності раціонального та максимально ефективного використання всіх ресурсів, що особливо актуально в умовах війни", ‒ прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.