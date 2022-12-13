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Єврокомісія профінансує придбання 30 мільйонів світлодіодних ламп для України (оновлено)

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Європейська комісія профінансує близько 30 млн світлодіодних ламп для України, загалом в Україну планують направити 50 млн таких ламп.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

"Ми профінансуємо близько 30 мільйонів світлодіодних лампочок для України...у темні часи ми стоїмо разом із нашими українськими друзями", – зазначила вона.

За словами, очільниці Єврокомісії, коли 50 млн таких ламп від партнерів буде доставлено в Україну, це заощадить 1 ГВт – обсяг виробництва блоку атомної електростанції.

Своєю чергою прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції у Парижі заявив, що Україна очікує отримати енергозберігаючі LED-лампи від країн-партерів до кінця 2022 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"LED-лампи ми розраховуємо почати отримувати вже до кінця цього року і протягом зими провести заміну всієї кількості ламп", – сказав Шмигаль.

За словами прем'єра, передбачається заміна 20-25 млн ламп, що є у населення, шляхом обміну енергоефективних ламп на лампи розжарювання, а також заміна ламп у закладах соціальної сфери – школах, лікарнях, дитсадках, інфраструктурних об'єктах.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський просить надати підтримку в організації імпорту в Україну електроенергії в обсязі до 2 ГВт вартістю близько 800 млн євро за поточними цінами в цей опалювальний зимовий період для боротьби з російським енерготерором.

Автор: Юлiя Недашківська
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