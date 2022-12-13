За програмою "єРобота" підприємці отримають мікрогранти на ще 65 мільйонів

У межах одинадцятої хвилі реалізації ініціативи "Власна справа" 278 підприємців отримають мікрогранти на загальну суму 65,6 млн грн.

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко, передає пресслужба Мінекономіки.

"Грантова програма мікрокредитування "Власна справа" триває в межах проєкту "єРобота" вже більше п’яти місяців, але все ще залишається найпопулярнішою серед підприємців. Що два тижні ми визначаємо переможців серед тих, хто подав заявки на отримання мікрогрантів на суму до 250 тис. грн. Наразі в рамках вже 11-ї хвилі реалізації цієї програми українці отримають більше 600 нових робочих місць", – заявила вона.

Серед переможців одинадцятої хвилі програми найбільше підприємців у таких сферах:

93 – оптова та роздрібна торгівля,

47 – тимчасове розміщування й організація,

40 – переробна промисловість.

Внаслідок реалізації бізнес-планів отримувачів грантів буде створено 618 робочих місць.

Найбільша кількість переможців зі Львівської (45 осіб) та Дніпропетровській (23 особи) областей, а також з Києва (36 осіб).

Загалом із початку реалізації програми "Власна справа" було затверджено грантів на суму близько 628,5 млн грн для 2695 підприємців.

Проєкт "єРобота" включає 6 грантових програм, спрямованих на стимулювання підприємницької діяльності. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства, підтримки ІТ-стартапів та старту в ІТ-сфері.