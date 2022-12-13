Переселенці отримали можливість змінити місце реєстрації та скасувати статус через "Дію"

У "Дії" з’явилися нові послуги для вимушених переселенців. Відсьогодні вони можуть онлайн змінити місце проживання та скасувати статус переселенця.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Обидві послуги автоматичні. Це означає, що процес відбувається без участі держслужбовця, а вам більше не потрібно чекати на його рішення. Працюємо з Мінсоцполітики, щоб ви отримували соціальні послуги швидко та якісно", – йдеться у повідомленні.

Раніше, щоб отримати послуги для внутрішньо переміщених осіб, треба було йти до органів соціального захисту в тому населеному пункті, де тимчасово перебуває людина. Зараз це кілька кліків у застосунку "Дія".

Скористатися послугами можуть українці, які мають довідку ВПО в "Дії". Також Мінцифри звертає увагу, що для зміни місця реєстрації переселенцю необхідно фізично перебувати на місці тимчасового проживання, щоб підтвердити геолокацію.

Послуга реалізується Мінцифрою спільно з Міністерством соціальної політики України за підтримки "Проєкту підтримки Дія", який впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні за підтримки Швеції.