Зеленський ініціює місії ЄС на об’єкти критичної енергоінфраструктури
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Президент Володимир Зеленський закликає Євросоюз за аналогією до постійних наглядових місій МАГАТЕ на українських АЕС направити спеціальні місії на об’єкти критичної енергетичної інфраструктури, які задіяні в енергозабезпеченні України.
Про це він повідомив під час виступу на міжнародній конференції "Солідарні з народом України" в Парижі, передає Інтерфакс-Україна.
"Такі місії ЄС можуть стати фактором стабілізації ситуації та належного міжнародного контролю", – заявив очільник держави.
За його словами, від цих об'єктів прямо залежить стабільність "всього нашого енергорегіону".
Як повідомлялося, раніше голова "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначав, що в Україні не залишилося жодної непошкодженої повітряними атаками ТЕС та великої ГЕС, також пошкоджено практично всі ключові підстанції.
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