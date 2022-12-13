Зеленський ініціює місії ЄС на об’єкти критичної енергоінфраструктури

Президент Володимир Зеленський закликає Євросоюз за аналогією до постійних наглядових місій МАГАТЕ на українських АЕС направити спеціальні місії на об’єкти критичної енергетичної інфраструктури, які задіяні в енергозабезпеченні України.

Про це він повідомив під час виступу на міжнародній конференції "Солідарні з народом України" в Парижі, передає Інтерфакс-Україна.



"Такі місії ЄС можуть стати фактором стабілізації ситуації та належного міжнародного контролю", – заявив очільник держави.



За його словами, від цих об'єктів прямо залежить стабільність "всього нашого енергорегіону".

Як повідомлялося, раніше голова "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначав, що в Україні не залишилося жодної непошкодженої повітряними атаками ТЕС та великої ГЕС, також пошкоджено практично всі ключові підстанції.