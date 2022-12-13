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Новини Енергетика
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дефіцит (399) Зеленський (2227) електроенергія (2933)

Україна потребує до 2 ГВт електроенергії з Європи, це може коштувати 800 мільйонів євро, - Зеленський

Новини БізнесЦензор Енергетика

зеленський

Президент Володимир Зеленський просить надати підтримку в організації імпорту в Україну електроенергії в обсязі до 2 ГВт вартістю близько 800 млн євро за поточними цінами в цей опалювальний зимовий період для боротьби з російським енерготерором.

Про це він повідомив під час виступу на міжнародній конференції "Солідарні з народом України" в Парижі, передає Інтерфакс-Україна.

"Як мінімум до завершення цього ОЗП ми потребуємо аварійної підтримки з боку європейської енергосистеми – тобто постачання електрики з країн Євросоюзу до України обсягом до 2 ГВТ", – сказав очільник держави.

За його словами, щоб це відбулося, необхідне рішення європейської мережі системних операторів системи передачі електроенергії (ENTSO-E, – ред.) збільшити імпортну потужність, деталі якого знають українські фахівці, які зараз перебувають у Парижі.

"Така підтримка може коштувати близько 800 млн євро за поточними цінами. Але це значно менше, ніж може нам усім коштувати блекаут. Я закликаю вам зробити одними з практичних результатів цієї конференції погодження всіх рішень", – зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, станом на 13 грудня в енергосистемі України зберігається складна ситуація. Дефіцит електроенергії залишається значним.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+6
Якщо поставити в ряд клоунів з кварталу-95 і лупити їх *********** паличками, то буде 3ГВт електроенергії, надлишки можна продавати у Молдову.
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13.12.2022 18:36
+4
ничего не обеспечил в стране. ни энергетическую (электро, топливо) безопасность, ни военную безопасность, ни политическую безопасность, ни пищевую безопасность, только сдавал, в договорнячки играл и дороги под оккупацию ложил
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13.12.2022 20:37
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Эх харашо бы,что бы кацапня ЗАЭС отдала........Сегодня читал,что мы 100 мегаватт даём на ЗАЭС для поддержки штанов))))Но врядли......они там окопались,и МАГАТЭ что то не может порешать....Ездят туда толку ноль!!!
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13.12.2022 17:14 Відповісти
Якщо поставити в ряд клоунів з кварталу-95 і лупити їх *********** паличками, то буде 3ГВт електроенергії, надлишки можна продавати у Молдову.
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13.12.2022 18:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=wAU_h0vb12A
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13.12.2022 18:39 Відповісти
ничего не обеспечил в стране. ни энергетическую (электро, топливо) безопасность, ни военную безопасность, ни политическую безопасность, ни пищевую безопасность, только сдавал, в договорнячки играл и дороги под оккупацию ложил
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13.12.2022 20:37 Відповісти
Треба було ще більше е/е у Луканка екупувати .
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14.12.2022 02:31 Відповісти
Хтось такі бреше, бо Юлька піною плювалась, що поставляємо, навіть ,мадярам.
ПАТ "Укренерго" контролює одна бородата бабуська і це головний гаманець СН. Народу впарювати, що злісний ДТЕК у всьому винен.
Нікому не можна вірити)) бо можна вийти на самих себе.
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14.12.2022 09:00 Відповісти
 
 