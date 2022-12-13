МАГАТЕ найближчим часом направить технічні постійні місії на всі АЕС в Україні, – Шмигаль

Найближчим часом Міжнародне агентство атомної енергетики направить технічні постійні місії на всі українські АЕС.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram за результатами зустрічі з очільником МАГАТЕ Рафаелем Гроссі в Парижі.

"Демілітаризація Запорізької АЕС – пункт №1 мирного плану президента Володимира Зеленського. Це питання під час зустрічі в Парижі обговорили з керівником МАГАТЕ. Рафаель Гроссі повідомив, що найближчим часом МАГАТЕ направить технічні постійні місії на всі атомні станції в Україні", – наголосив він.

За його словами, незалежні експерти організації працюватимуть на Запорізькій, Рівненській, Хмельницькій, Південноукраїнській, а також на Чорнобильській АЕС – це значно підвищить технічну й технологічну безпеку.

Як додав Шмишаль, місії мають на меті убезпечити станції та фіксувати всі можливі спроби зовнішніх впливів, зокрема обстріли з боку російського агресора.

Також сторони проговорили кроки, необхідні для демілітаризації Запорізької АЕС.