США відправили Україні першу частину енергетичної допомоги з обладнанням на $13 мільйонів

Сполучені Штати відправили Україні першу частину енергетичної допомоги для підтримки енергоінфраструктури країни після атак з боку Росії.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на американських посадовців.



Зазначається, що першим траншем стало енергетичне обладнання на суму близько $13 млн. Інше джерело, знайоме з ситуацією, повідомило, що цього тижня зі Сполучених Штатів вилетять ще два літаки з обладнанням.



"Росія навмисно намагається заморозити українців до смерті, коли ми вступаємо в зиму. Наша стратегія наразі полягає насамперед у тому, щоб допомогти Україні захистити себе від цих навмисних атак на цивільну енергетичну інфраструктуру, оскільки це може стати гуманітарною катастрофою", – наголосив один із чиновників.



Інший американський посадовець сказав, що обладнання відправлено з військової бази США. Перший транш є частиною допомоги в розмірі $53 млн, оголошеної минулого місяця після того, як Україна заявила, що їй потрібні трансформатори та генератори, а також системи протиповітряної оборони.



Минулого четверга заступник міністра енергетики США Девід Терк зустрівся з представниками нафтогазових компаній, щоб вивчити способи підтримки енергетичної стійкості України.