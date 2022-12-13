Найближчим часом США оголосять про нову допомогу для України, – Білий дім

США готують нові оголошення про виділення допомоги Україні в умовах її протистояння російській агресії.

Про це під час брифінгу повідомив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає Укрінформ.

"Минулої п’ятниці ми оголосили про виділення ще $275 млн для військової підтримки України. Ближчими днями ми матимемо додаткові оголошення", – зазначив він.

Салліван наголосив, що США продовжують стежити за розвитком подій в Україні. За його словами, у Вашингтоні хочуть бути певними, що будь-які спроби РФ досягти переваги як на полі бою або у знищенні військової інфраструктури, будуть послаблені.

"Тож наша увага зосереджуватиметься на тих речах, які становлять справжню загрозу для України й українського народу", – підкреслив він.

Як раніше заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен, адміністрація президента Джо Байдена готова продовжувати шукати мільярди доларів для допомоги Україні, поки вона бореться із вторгненням Росії та ракетними атаками.