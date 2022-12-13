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Новини Фінанси
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Угорщина (436) допомога (1112) Євросоюз (4375)

Євросоюз погодився дати гроші Угорщині для розблокування допомоги Україні на 18 мільярдів євро

Новини БізнесЦензор Фінанси

виктор,орбан

Угорщина змогла добитися від ЄС розмороження частини призначених для неї коштів в обмін на зняття вето щодо низки важливих питань, зокрема 18 млрд євро макрофінансової допомоги для України.

Про це пише Politico, передає Європейська правда.

Посли ЄС одноголосно затвердили рішення надати Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги.

Досягнення згоди щодо цього пакета у такому форматі до останнього було під питанням, зокрема через позицію Угорщини.

Формально угорський прем’єр Віктор Орбан заявляв, що Будапешт проти спільного надання коштів від блоку. Відтак Брюссель почав готувати "план Б", щоб Україна могла все одно отримати ці кошти без згоди Угорщини – через індивідуальні гарантії 26 країн-членів, замість загальноєвропейської. Цього хотіли уникнути, щоб не демонструвати розбіжностей у ЄС щодо підтримки України.

Угорщині, як відомо, не погоджували надати 7,5 млрд вро з передбачених для неї європейських коштів через проблеми з верховенством права, а також "ковідних" 5,8 млрд євро на відновлення економіки. Будапешт зі свого боку блокував виділення 18 млрд євро макрофінансової допомоги для України та домовленість про мінімальний глобальний корпоративний податок.

Зрештою, країни-члени ЄС погодилися розблокувати 6,3 млрд євро коштів, а також затвердили угорський план витрат коштів з "ковідного" фонду – 5,8 млрд євро у грантах, які затримували вже півтора роки через демократичний відкат в країні.

Утім, це затвердження відбулося з умовами – Угорщина повинна буде виконати 27 змін у сфері боротьби з корупцією і незалежністю судової системи.

Домовленість виглядає як перемога для угорського прем’єра Віктора Орбана, який місяцями сподівався завдяки можливості ветувати рішення на рівні ЄС – які приймаються одностайно – добитися коштів. Також на користь такого компромісу могло зіграти прагнення країн ЄС на тлі війни РФ проти України зберегти видимість того, що країни "говорять одним голосом".

Втім, ще залишається питання, чи зможе Угорщина виконати 27 умов для фактичного отримання грошей та чи визнають зроблене достатнім.

Як повідомлялося, 10 грудня Рада ЄС досягла згоди щодо пакету законопроєктів, який дозволить ЄС виділити Україні фінансову допомогу у 2023 році у розмірі 18 млрд євро. Пропозиція буде подана до Європейського парламенту для можливого остаточного ухвалення вже цього тижня.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+31
Найкращий спосіб розблокування, це вигнати Угорщину з ЄС ,адже ця авторитарна ,напівфашиська диктатура зовсім не відповідає європейським принципам і ціностям.
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13.12.2022 09:57
+25
Добре мадяри влаштувалися, будуть торгувати вето. Питання, а навіщо ці пихаті ліліпути путлоролюби ЄС?
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13.12.2022 10:00
+22
Європейські цінності говорите.....
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13.12.2022 09:53
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Європейські цінності говорите.....
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13.12.2022 09:53 Відповісти
От суки -- баш на баш .
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13.12.2022 09:55 Відповісти
От "вугри" *****і!
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13.12.2022 09:56 Відповісти
Найкращий спосіб розблокування, це вигнати Угорщину з ЄС ,адже ця авторитарна ,напівфашиська диктатура зовсім не відповідає європейським принципам і ціностям.
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13.12.2022 09:57 Відповісти
Добре мадяри влаштувалися, будуть торгувати вето. Питання, а навіщо ці пихаті ліліпути путлоролюби ЄС?
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13.12.2022 10:00 Відповісти
Все это дерьмо от Венгров надо запоминать и под перо. Когда будет надо все это дерьмо выливать на них обратно.
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13.12.2022 10:01 Відповісти
Скільки тої угрофінщини, яка не воює, і скільки України, яка стікає кров'ю. І практично одні гроші і тій, і іншій. Нам таки треба вступити в ЄС, щоб усе це мад'ярам пригадати
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13.12.2022 10:10 Відповісти
Единогласное голосование - полная *******.
Есть голосование большинством голосов,им и надо пользоваться.
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13.12.2022 10:19 Відповісти
Один мадьяр наклонил весь евросоюз-и ********** интересы отстаивает,одновременно с ним торгуя,и деньги у ЕС вымогает.
Возникает логичный вопрос-ЕС сам себя хоть немного уважает?😉
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13.12.2022 10:21 Відповісти
Шантажисты,как и оркостан.ЕС нужно бы реагировать на врага внутри своего союза.Хорошим это не закончиться.
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13.12.2022 10:27 Відповісти
может просто послать на Х,,,Й этих зауральских *******....пусть стновятся фед.придатком в ПИ,,,раше.....
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13.12.2022 10:34 Відповісти
хитрожопий мадяр-підхйловик таки вициганив копійок у Людей
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13.12.2022 10:39 Відповісти
Не можливо "вигнати" Угорщину з ЄС. Не прописано таке в установчих документах союзу. А от про прийняття рішень хоча б кваліфікованою більшістю їм давно пора задуматись. Тепер я розумію, чому британці відцуралися від цього "колгоспу", де одна паршива вівця постійно блокує роботу, відверто шкодить всій організації і управи на неї немає
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13.12.2022 10:42 Відповісти
гарна фотка, вдало підібрали ракурс. Орбан наче живий.
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13.12.2022 10:43 Відповісти
І Орбан добавив власного колориту із 90-х - хочете щоб ескортдівулі (******) працювали, платіть гроші. Путін платить і Ви платіть. Як говорив електрик Бендеру - утром деньги, вечером стулья......
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13.12.2022 10:49 Відповісти
Мадярські курви схожі з кацапами,бо зародилися на тій самій території Тартарія.
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13.12.2022 11:21 Відповісти
І ми просимося до цього недорозвиненого союзу корупції та послужливості, та вони повинні нас просити, а мені не хочеться бути в союзі з троянським конем кремля як мадяри.
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13.12.2022 11:26 Відповісти
воистину хуже шлимазлов только ватные мадьяры графа пыни дракулы
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13.12.2022 11:33 Відповісти
Гендлярство за Євро стандартами. Виникає запитання, що робить Угорщина в ЄС?
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13.12.2022 12:38 Відповісти
Може, він теж їх, в асфальт там, чи на млрд дерев потратить, чи айфони пенсіонерам для держави в телефоні….
Не тільки ж нам, від голобородьківського монозброду «радіти», під час війни московіі проти Мирної України!!!
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13.12.2022 18:11 Відповісти
 
 