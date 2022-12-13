"Енергоатом" підключив дев’ятий енергоблок до мережі

У вівторок, 13 грудня, о 01:09 підключили до електромережі останній енергоблок-"тисячник" "Енергоатома" (потужністю 1000 МВт), наразі триває набір потужності.

Як повідомляє пресслужба компанії, атомники завершили ремонт з усунення пошкоджень, отриманих внаслідок обстрілів української енергосистеми 23 листопада.

"Таким чином, енергосистема отримала додаткових 1000 МВт електроенергії. Зараз всі 9 енергоблоків вітчизняних атомних електростанцій, розташованих на підконтрольній Україні території, працюють на максимальній наявній потужності", – йдеться у повідомленні.

Водночас ще шість енергоблоків-"тисячників" тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції зупинені. Їхнє включення блокують окупанти. ЗАЕС продовжує постійно споживати близько 100 МВт на власні потреби від енергосистеми України.