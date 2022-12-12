Twitter перезапускає послугу платної підписки: дорожче для користувачів Apple

Компанія Twitter перезапустить Twitter Blue за $8 на місяць. Синя галочка підтвердження тепер коштуватиме $11 на місяць на пристроях iOS як спосіб нібито компенсувати "податок Apple".

Про це повідомляє AIN.UA.

Так, заа $8 або $11 (для iOS) на місяць користувач отримає синю синьої позначку підтвердження. Для компаній вона буде золотою, а державні та міжнародні облікові записи отримають сіру позначку.

Поруч із галочкою підписники Twitter Blue зможуть редагувати свої твіти, завантажувати відео з роздільною здатністю 1080p і мати доступ до режиму читання.

Вони також зможуть змінити свій ідентифікатор, відображуване ім’я чи фотографію профілю, але синя галочка зникне, доки "їх обліковий запис не буде повторно перевірено".

Запуск Twitter Blue призупинили в листопаді, оскільки користувачі почали створювати фейкові версії облікових записів компаній і окремих осіб. Невдовзі його планували перезапустити, але затримка була довшою, ніж очікувалося.

Ілон Маск зробив низку кардинальних змін, відколи купив Twitter за $44 млрд. Він сказав, що компанія працює зі збитками в $4 млн на день і що їй потрібно стати прибутковою.

Маск звільнив близько половини співробітників, запровадив спальні в штаб-квартирі Twitter у Сан-Франциско для решти співробітників і почав відновлювати суперечливі заборонені облікові записи.