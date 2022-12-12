У Львові відновлюють рух трамваїв
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У Львові відновлюють рух трамваїв. Так, станом на 16:00 вдалося відновити рух на двох трамвайних маршрутах – 6 та 9. Очікується, що найближчим часом запрацює маршрут 3.
Про це йдеться в повідомленні Львівської міської ради.
Також частково відновдений рух маршрутом №4 – на цій лінії трамваї курсуватимуть від Головного залізничного вокзалу до Академії мистецтв та у зворотному напрямі.
Станом на сьогодні на 14 автобусних маршрутах у Львові курсує 24 додаткові автобуси.
Зокрема, за інформацією міських автоперевізників, додаткові автобуси працюють на таких маршрутах:
- №3А – 2 додаткові автобуси;
- №9 – 1 додатковий автобус;
- №10 – 2 додаткові автобуси;
- №14 – 1 додатковий автобус;
- №15 – 1 додатковий автобус;
- №16 – 2 додаткові автобуси;
- №19 – 2 додаткові автобуси;
- №23 – 2 додаткові автобуси;
- №25 – 2 додаткові автобуси;
- №29 – 1 додатковий автобус;
- №34 – 1 додатковий автобус;
- №46 – 2 додаткові автобуси;
- №51 – 3 додаткові автобуси;
- №53 – 2 додаткові автобуси.
У той же час маршрут №1 не курсуватиме у зв'язку з провалом, що утворився, на каналізаційному колекторі по вул. Личаківській, 82. Трамвай №2 курсуватиме зміненим маршрутом. Ремонт планують завершити до 22:00 13 грудня.
Як повідомлялося, через негоду електротранспорт у Львові не курсує з ранку 11 грудня.
За даними міської ради, через негоду в місті зледеніла вся контактна мережа протяжністю 270 км.
Будь ласка, зачекайте...