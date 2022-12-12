Україна та IFC домовилися про залучення приватних інвесторів до відновлення

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) надаватиме допомогу Україні у відновленні та залученні інвестицій в інфраструктуру.

Відповідний меморандум про порозуміння між урядом України та IFC щодо створення та впровадження механізмів із залучення приватних інвесторів до відбудови інфраструктури України підписали прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та віцепрезидент IFC в Європі, Латинській Америці та Карибському басейні Альфонсо Гарсія Мора.

Співпраця передбачатиме допомогу у відборі пріоритетних проєктів відновлення України та створенні сприятливих умов для залучення приватних інвестицій. Зокрема, ідеться про проекти державно-приватного партнерства в таких секторах, як транспорт і логістика, міська та соціальна інфраструктура, енергетика.

"Спільно з IFC ми працюємо над створенням умов для збільшення надходжень приватних інвестицій у нашу економіку, особливо через механізм державно-приватного партнерства. Разом ми сподіваємося швидко розпочати ефективні проєкти для відновлення України. Ми вдячні нашим партнерам за цю підтримку", – зазначив Шмигаль.

Гарсія Мора зі свого боку відзначив, що, як один із найбільших інвесторів у приватний сектор України, IFC невпинно працює над залученням приватного капіталу для відбудови України.