Уряд залучив від продажу ОВДП з початку війни понад 211 мільярдів, – НБУ

Упродовж повномасштабної війни Росії проти України уряд залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 129,73 млрд грн, $1,45 млрд та 977,3 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими цінними паперами спрямовано 198,96 млрд грн, $2,09 млрд та 662,6 млн євро.

Про це свідчать дані депозитарію НБУ.

Із квітня до серпня, а також у жовтні та з початку грудня виплати уряду за погашеннями ОВДП перевищували запозичення на внутрішньому борговому ринку. Зокрема, за підсумками двох тижнів грудня – на 15,67 млрд грн. Водночас у березні, вересні та листопаді уряд залучив коштів більше, ніж витратив на погашення внутрішніх державних облігацій.

Минулого тижня Міністерство фінансів підвищило ставки за низкою гривневих ОВДП (максимальна ставка зросла до 19,5% річних). Упродовж дії воєнного стану уряд також збільшував дохідність за доларовими ОВДП (максимальна ставка – 4,5% річних) та за військовими облігаціями, номінованими в євро (максимальна ставка – 3% річних).

У Нацбанку нагадали, що сьогодні кожен може долучитися до купівлі військових облігацій та підтримати фінансову оборону України.

Наразі найбільший обсяг цих цінних паперів, як і раніше, сконцентрований банками – первинними дилерами.

Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. Він становить:

16,28 млрд грн, або 17,4% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 5 грудня – 16,19 млрд грн, або 17,3%);

$247 млн, або 27,4% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах США (на 5 грудня – $245,9 млн, або 27,3%);

85,1 млн євро, або 17% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (на 5 грудня – 64,5 млн євро, або 14,5%).

Обсяг облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів становить 2,24 млрд грн та $9 млн.