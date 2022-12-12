Країни Євросоюзу збільшать фонд для постачання зброї Україні на 2 мільярди євро

Рада ЄС у понеділок, 12 грудня, досягла політичної згоди щодо збільшення Європейського фонду миру (EPF), з якого ЄС відшкодовує державам-членам постачання озброєння для Україні.

Зокрема, Рада вирішила збільшити розмір фонду на 2 мільярди євро у 2023 році з можливістю подальшого розширення фінансування на більш пізньому етапі, повідомляється на сайті Ради Євросоюзу.

Загальне збільшення фінансування EPF до 2027 року може скласти до 5,5 мільярдів євро.

"Сьогоднішнє рішення забезпечить нам фінансування для продовження надання конкретної військової підтримки збройним силам наших партнерів. Менш ніж за два роки Європейський фонд миру довів свою цінність. Це повністю змінило спосіб підтримки наших партнерів в обороні", – прокоментував рішення верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Очікується, що домовленість про збільшення фінансування фонду буде офіційно оформлена на початку 2023 року.

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Європейський фонд миру був створений у березні 2021 року для фінансування заходів спільної зовнішньої політики та політики безпеки (CFSP), пов’язаних із військовими та оборонними питаннями. Зокрема, Європейський фонд миру дозволяє ЄС фінансувати дії, спрямовані на зміцнення потенціалу країн, що не входять до ЄС, а також регіональних і міжнародних організацій у військових і оборонних питаннях.

EPF є позабюджетним інструментом і має загальну фінансову межу у розмірі 5 мільярдів євро на період 2021-2027 років, річні обсяги фінансування коливаються від 420 мільйонів євро в 2021 році до 1,13 мільярда євро в 2027 році. Внески держав-членів визначаються у залежності від валового національного доходу (ВНД).

Завдяки EPF ЄС підтримує Збройні Сили України через шість послідовних пакетів підтримки, а також ряд інших країн.

Однак 86% загальної передбачених на 2021-2027 роки коштів вже було виділено в 2022 році, що зробило необхідним збільшення фінансування фонду.