Акції газової компанії Новинського подешевшали на третину після запровадження санкцій РНБО

З моменту оголошення 2 грудня про запровадження санкцій проти мільярдера Вадима Новинського акції його нафтогазової компанії Enwell Energy на альтернативному майданчику Лондонської фондової біржі LSE подешевшали на 33,9% – до 17,05 пенса за штуку.

Зокрема, у понеділок вартість акцій компанії падала на 21,1%, в окремі моменти сягаючи 16 пенсів за штуку, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Водночас Enwell Energy plc запевняє, що персональні санкції щодо Вадима Новинського, запроваджені президентом України, не торкнуться компанії.

"Компанія досліджує цю ситуацію та консультується зі своїми юридичними та іншими консультантами, але юридичний аналіз компанії показує, що запроваджені обмежувальні заходи спрямовані на названих фізичних осіб (а не на будь-які інші юридичні особи) та застосовні виключно в межах України", – йдеться у повідомленні компанії на Лондонській біржі.

Британська нафтогазова компанія Enwell Energy plc входить до групи Smart Energy Новинського, у третьому кварталі 2022 року вона зменшила сумарний середньодобовий видобуток і виробництво вуглеводнів на 49,5% порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до 2,59 тис. барелів нафтового еквівалента на добу (Boepd).

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Як повідомлялося, 2 грудня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО), яким запровадив санкції щодо низки діячів УПЦ МП, а також колишнього народного депутата Вадима Новинського.

Новинський є співвласником найбільшого металургійного холдингу "Метінвест" разом з Рінатом Ахметовим, йому належить одна з найбільших українських газодобувних компаній Enwell Energy, а також бізнес у сфері нерухомості та суднобудування. За даними української редакції Forbes, статки Новинського у 2021 році оцінювалися у $1,4 млрд, він займав 8 місце у списку найбагатших українців.

Водночас Новинський відомий як прибічник і спонсор УПЦ МП.