Євросоюз готує санкції проти російських телекомпаній та двох банків, – ЗМІ

Дев’ятий пакет санкцій Євросоюзу передбачає запровадження заборони інвестицій у російський гірничодобувний сектор, ембарго на постачання технологій подвійного призначення для 169 російських компаній, а також заморожування активів "Московського кредитного банку" і "Далекосхідного банку".

Крім того, Євросоюз планує заморозити активи медіахолдингів ВДТРК та "Національної Медіа Групи", АНО "ТВ-Новости" та московського Фонду стратегічної культури, повідомляє EUobserver із посиланням на власні джерела.

Санкції також передбачають відкликання ліцензій на мовлення у ЄС у російських телеканалів "НТВ", "НТВ Мир", "Россия 1" і "РЕН ТВ" через спотворення інформації та маніпулювання фактами, яке загрожує громадському порядку та безпеці Євросоюзу.

До дев'ятого пакету санкцій Євросоюзу також планується включити 144 особи, зокрема одну з найбагатших жінок Росії Тетяну Ковальчук, кінорежисера Нікіту Міхалкова, співака Григорія Лєпса та блогера Дмитра Пучкова, а також низку телеведучих та керівників російських компаній.

Читайте також: США запровадили санкції проти скандального судді Вовка

Як повідомлялося, країни-члени Європейського союзу ще не погодили дев’ятий санкційний пакет проти Росії, можливо, рішення буде ухвалене у понеділок ввечері.

7 грудня Єврокомісія оголосила про дев'ятий пакет санкцій проти РФ у відповідь на вторгнення в Україну. Зокрема, до санкційного списку пропонували додати близько 200 фізичних осіб та компаній, серед яких військові, представники оборонпрому, члени Держдуми і Ради Федерації, міністри, губернатори й політики.

Також Єврокомісія пропонувала запровадити санкції проти ще трьох російських банків – включно з повною забороною транзакцій "Російського банку розвитку регіонів". Крім того, пропонувались додаткові експортні обмеження для товарів подвійного призначення.