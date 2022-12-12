Шмигаль анонсував підписання контрактів на імпорт рейок та збірних мостів із Франції

У ході візиту до Франції буде підписано контракти про постачання в Україну залізничних рейок та збірних мостів.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів у інтерв'ю французькому телеканалу LCI-TF1, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Вже є конкретні домовленості про постачання в Україну рейок для періоду так званого "швидкого відновлення". Коли сьогодні нам потрібно жити, коли нам сьогодні потрібно виживати – залізниця відіграє ключову вирішальну роль у цій війні, забезпечуючи логістику і цивільного населення, і військових цілей. Безумовно, це буде одним із найважливіших контрактів", – сказав Шмигаль.

"Ми на цій конференції також підписуватимемо інші контракти на постачання французьких збірних мостів. У нас будуть контракти про співпрацю в цифровій сфері, ще низку фінансових та інших домовленостей", – додав Шмигаль, коментуючи майбутню міжнародну конференцію та міжнародний економічний форум у Франції.

Прем'єр також повідомив, що наразі тривають переговори щодо співробітництва в середній та довгостроковій перспективі в різних сферах.

"Про це говоритимемо з французьким бізнесом на економічному форумі, який буде другою частиною цієї великої конференції", – підсумував голова українського уряду.