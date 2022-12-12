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газ (7456) видобуток (1581) Коломойський (1725) JKX Oil&Gas (35)

Коломойський, як громадянин Ізраїлю, став бенефіціаром газовидобувної компанії JKX Oil&Gas

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

коломойский

Ігор Коломойський 6 січня 2022 року отримав статус особи із значним контролем у нафтогазовій компанії JKX Oil&Gas LTD з активами в Україні.

Відповідне повідомлення компанія оприлюднила у британському реєстрі 8 грудня, передає Інтерфакс-Україна.

При цьому компанія вказала Коломойського громадянином Ізраїлю.

Спочатку JKX повідомила про великого приватного бенефіціара ще в червні, проте тоді не змогла розкрити дані про нього.

Крім цього, компанія повідомила про відставку аудитора.

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Як повідомлялося, акціонери JKX у листопаді 2021 року схвалили делістинг з Лондонської фондової біржі (LSE) та викуп 23,3% акцій. Акції компанії торгувалися на LSE з 20 березня 2006 року. Перереєстрація JKX у приватну компанію відбулася на початку лютого цього року.

Найбільшим акціонером JKX станом на грудень 2021 року були Eclairs Group Коломойського та Геннадія Боголюбова – 27,54% акцій та Bridgewater Holdings Corp. Олександра Шніра – 19,97%. Інші великі акціонери – Neptune Invest & Finance Corp. (12,98%), Keyhall Holding Ltd. – 11,45% та Interneft Ltd. – 6,17%.

JKX Oil&Gas займається розвідкою та видобутком вуглеводнів в Україні та РФ. ПКНК, що належить JKX (Poltava Petroleum Company, РРС) є однією з найбільших недержавних нафтогазовидобувних компаній в Україні. Має п'ять ліцензій на видобуток і одну – на геологічне вивчення, у тому числі на дослідно-промислову експлуатацію.

У жовтні минулого року JKX повідомила про плани продати російську операційну дочірню компанію ТОВ "Юггазенерджі", бажаючи повністю зосередитись на розвитку проектів в Україні, проте публічної інформації про її продаж немає.

ПГНК у 2021 році зменшила видобуток газу на 17,6% (на 42 млн куб. м) порівняно з 2020 роком – до 196,9 млн куб. м, видобуток нафти та конденсату – на 8,6% (на 3,9 тис. тонн) до 41,7 тис. тонн.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+22
Якщо вони продали компанії в РФ, то виходить вони знали що війна буде, а те що Зе вивіз своїх родаків в Ізраїль він теж знав що війна буде, питання а чого Зелені в раді тільки за місяць чи ще піздніше прийняли ДЗ МОУ, розмінували з подачі Кримський перешийок не замінували не одне направлення на Київ, мабуть все було повинно бути не так як щас є....
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12.12.2022 19:30
+17
Має ж Тато Бєня одержати якісь призи за те, що вистругав Буратіно.
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12.12.2022 20:45
+16
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12.12.2022 20:18
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Виктор Небоженко.

«Для всех олигархов, в том числе Ахметова и Коломойского, война была большой неприятностью, потому что умеют воровать и эксплуатировать только в мирное время, а во время войны все должно работать на оборону и победу, а олигархи, оказывается, мешают этому. На самом деле, мы стоим перед необходимостью национализации олигархических структур во время войны - вы никогда не организуете военную экономику, если ее часть принадлежит олигархам, вот и все», - говорит эксперт.
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12.12.2022 18:40 Відповісти
Все було чесно придбано , ну що ми можемо зробити коли так написані "закони" при тому що надра належать народу працюють на їх українці продають сировину теж на ринку країни, а роспоряджаюттся іноземці тем більше що щей винні державі 5 мілярдів $. Добре б ще владу націоналізувати , а то де факто її прихватизували тому так і виходить.
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13.12.2022 09:30 Відповісти
«Влияние Коломойского же не только на деньгах и связях основывается - а в том числе на контроле над очень конкретными группами депутатов Верховной Рады. Зеленский хочет от них избавиться, как только сможет. То есть, как только наступит мир и будет снято военное положение и будут объявлены выборы - будет сделано все, чтобы эти люди не остались в Раде, как и соответствующие связи - для этого Зеленский имеет все возможности»
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12.12.2022 18:44 Відповісти
Ти таки дурень чи приколюєшся якщо видаєш Боневтіка борцем зі своєю ж більшістью в ВР?
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13.12.2022 10:09 Відповісти
«Конфискация его акций в упомянутых компаниях государством может быть своеобразной «оптимизацией» бизнеса. Кроме того, натура у Коломойского такова, что он всегда огрызается и будет это делать тогда, когда ему удобно, а сейчас -»не ко времени» его дергать, поэтому чувствует олигарх себя комфортно и будет себя так чувствовать. И только после победы ему может угрожать вояж в Америку, не раньше, но тогда посмотрим. Им проще сменить власть и получить все», - говорит политолог Евгений Магда.
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12.12.2022 18:47 Відповісти
Якщо вони продали компанії в РФ, то виходить вони знали що війна буде, а те що Зе вивіз своїх родаків в Ізраїль він теж знав що війна буде, питання а чого Зелені в раді тільки за місяць чи ще піздніше прийняли ДЗ МОУ, розмінували з подачі Кримський перешийок не замінували не одне направлення на Київ, мабуть все було повинно бути не так як щас є....
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12.12.2022 19:30 Відповісти
ЗСУ воює попри рішень коломийки ,тому воєнні і працюють напряму Залужним ,а нелох тільки кожного вечера якусь муйню для своїх лохів начитує.
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13.12.2022 07:33 Відповісти
В цьому немає ніякого сумніву...
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13.12.2022 10:18 Відповісти
Стефанчук-Зеленський пильнують інтереси держави України!!
За це і відповідати будуть‼️💯⚔️❤️🇺🇦🤬😠😡👏👍🫡
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12.12.2022 19:40 Відповісти
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12.12.2022 20:18 Відповісти
Має ж Тато Бєня одержати якісь призи за те, що вистругав Буратіно.
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12.12.2022 20:45 Відповісти
без лоха і жизнь не та...
Да українські люди специ в цьому
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12.12.2022 20:51 Відповісти
ну так беняфіціар...єдина претензія у коломойші до вольдемара була
"нєдостаточная религиозность"..
карочє пригрів на обох грудях "нєвєруєщєго антисєміта"...
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12.12.2022 21:47 Відповісти
Очень дорого обходится Украине крестный сынок папы Бени Зеголобородько!
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12.12.2022 22:20 Відповісти
Основная проблема демократии в том, что быдло и электорат - одно и то же.
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12.12.2022 22:47 Відповісти
это только в лишнехромосомных страна такое
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13.12.2022 02:32 Відповісти
"Oil&Gas займається розвідкою та видобутком вуглеводнів в Україні та РФ..."
А вова-мальчік про це не знає.... бо "это другое"...

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13.12.2022 06:39 Відповісти
Так от для чого зеля у бені громадянство забрав!
Тепер Україна бені не зможе нічого зробити, ізраїль своїх не видає.
Насипте тепер бені солі на хвоста!
Я про це говорив ще на початку, як тільки забрали громадянство.
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13.12.2022 06:41 Відповісти
этому пархатому бене в сша открыли дело про отмывание денег . а у нас зеленая ботва прикрывает вора и не просто вора . а вора спонсора этих зеленых бурьянов
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13.12.2022 07:48 Відповісти
А що в Україні роблять громадяни Ізразлю? На історичну батьківщину геть...
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13.12.2022 09:13 Відповісти
щось розслідувати, не на часі
мутити з надрами, саме час
закони для людей
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13.12.2022 09:56 Відповісти
ну что ЗЕБилы!!! конец эпохи бедности???)))
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13.12.2022 10:32 Відповісти
ган дон
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13.12.2022 10:40 Відповісти
На каком основании Беня находитсясна территории Украины, если он не наш гражданин? Он должен выехать, получить визу, и по ней заехать. Он на месте ее не может получить. Разве не так?
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13.12.2022 12:06 Відповісти
напишіть йому в Буковель... Чи ляльці його на шарнірах, що бере у всіх позах та позиціях.
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13.12.2022 12:27 Відповісти
запомните шановный - Беня это Борис, а каломыйский насколько япомню Игорь - т.е. Изя.
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13.12.2022 17:46 Відповісти
Не позорьтесь, великий знаток. Беня - это Вениамин. А Изя - Израиль.
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13.12.2022 18:48 Відповісти
Пусть даже так обизнаный вы наш, но согласитесь что Игорь никак не Беня. Я ориентировался только на свой жизненный опыт на киевском Подоле.
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14.12.2022 08:14 Відповісти
Подумайте немного, может, Беня - это просто кличка?
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14.12.2022 11:53 Відповісти
Даже думать не хочу. По правде говоря мне глубоко по юух и каломыйский и его клички. У меня что кроме этого дел нет?
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14.12.2022 23:38 Відповісти
Всем известно, что его окружение называет его беней. И это распространилось везде. Поэтому зачем вы завели этот абсолютно бессмысленный разговор. Тем более что вам это "глубоко по юух".
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30.12.2022 22:44 Відповісти
Санкції блаЗЄнського -- в дії
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13.12.2022 14:16 Відповісти
Беня Буде дальше грабувати Україну, влада не має бажання позбутися кровопивці.
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14.12.2022 09:29 Відповісти
После войны надо будет пересмотреть все олигархические оборудки. В первую очередь те, которые проведены во время воцны. Виновных пожизненно.
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30.12.2022 22:48 Відповісти
 
 