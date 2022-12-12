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Електроенергетика та теплопостачання в Україні потребують $1 мільярд екстреної підтримки, – Шмигаль

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шмигаль

Орієнтовна вартість екстреної підтримки електроенергетики оцінюється в $500 млн. Орієнтовна вартість екстреної підтримки сектору централізованого теплопостачання оцінюється ще в $500 млн.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Ради ОЕСР.

"Якщо говорити про загальну оцінку потреб на відновлення, то на початку вересня Світовий банк, Єврокомісія та уряд презентували спільний звіт із першою об’єктивною оцінкою потреб України. Відповідно до звіту, загальні потреби щодо відбудови та відновлення оцінюються у $349 млрд, це станом на 1 червня 2022 року", – сказав Шмигаль.

Він додав, що, за попередніми оновленими оцінками Світового банку та уряду України, потреби на відбудову зростуть до $500-600 млрд.

Як повідомлялося, раніше голова "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначав, що в Україні не залишилося жодної непошкодженої повітряними атаками ТЕС та великої ГЕС, також пошкоджено практично всі ключові підстанції.

Автор: Галина Ялівець
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Топ коментарі
+21
"А те, что прислали на прошлой неделе, мы давно уже съели". К.Чуковский
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12.12.2022 18:18
+19
он де собака закопана...тобто,весь цей шабаш з "страшними" руйнуваннями енергетики злим Путеньом,безкінечними відключеннями світла,апокаліптичними прогнозами про вічний блекаут і кінець світу.....просто викачування із довірливого і сердобольного Заходу 1 мільярда бакинських....
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12.12.2022 18:36
+15
Вот к чему приводят концерты вместо армии и "дороги" вместо ракет.
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12.12.2022 18:22
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Усі питання до власника мереж-рижого г...на
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12.12.2022 18:17 Відповісти
"А те, что прислали на прошлой неделе, мы давно уже съели". К.Чуковский
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12.12.2022 18:18 Відповісти
що серьезно будем восстанавливать ахметовские подстанции за счет государства!? гениально. даже лучше чем роттердам+
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12.12.2022 18:20 Відповісти
Ваши предложения?
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12.12.2022 18:24 Відповісти
Спочатку націоналізація
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12.12.2022 19:05 Відповісти
Так то воно так,але ж знаємо як *ефективно* працюють державні підприємства,замість одного *рижого*потрібно прогодувати трьох *рижих*.
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12.12.2022 20:51 Відповісти
А кто нам всем виноват, что имея Антимонопольный гавно-комитет и такую же по эффективности Раду, мы имеем, точнее нас, монополию на энергорынке? И теперь вот западные налогоплатильщики, спасая нас от конца света, должны финансировать восстановление мощностей ДТЭКа. Вопрос: где после войны должен оказаться этот ДТЭК вместе со своим владельцем?...
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12.12.2022 18:26 Відповісти
нееет....а государственные тец остановили случайно что ли ? трипольскую например ? и при чем тут антимонопольный комитет,тут прокуратура и сбу нужны,или нацгвардия в лучшем случаи.весь кипеш с енергетикой - керованый ловкой рукой.после этого заявления шмыги все стало на свои места.
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12.12.2022 19:40 Відповісти
Вот к чему приводят концерты вместо армии и "дороги" вместо ракет.
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12.12.2022 18:22 Відповісти
А жопа не сліпнется
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12.12.2022 18:22 Відповісти
Правильне рішення .По при дефіцит електроенергії для внутрішнього споживача слід нарощувати виробництво та продаж еленергії на експорт. наприклад в Росію
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12.12.2022 18:34 Відповісти
вот оно как !! ...значит ахметка заработает миллиард.... не напрягаясь)))
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12.12.2022 18:23 Відповісти
больше, намного больше, он потом поднимет плату за кВт и доставку, мотивирую это тем что он ПОТРАТИЛСЯ
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12.12.2022 18:37 Відповісти
а еще получит страховку,компенсацию от государства и орден героя Украины.за незламнисть.
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12.12.2022 19:43 Відповісти
та погоди - это екстенно потрэбуэ милли АРД.а то ли еще будет,нэзламни мои...
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12.12.2022 19:42 Відповісти
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12.12.2022 18:23 Відповісти
он де собака закопана...тобто,весь цей шабаш з "страшними" руйнуваннями енергетики злим Путеньом,безкінечними відключеннями світла,апокаліптичними прогнозами про вічний блекаут і кінець світу.....просто викачування із довірливого і сердобольного Заходу 1 мільярда бакинських....
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12.12.2022 18:36 Відповісти
совершенно верно
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12.12.2022 18:41 Відповісти
Уже до пів млрд. дол. надали допомоги на відновлення енергетики
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13.12.2022 00:22 Відповісти
Все вопросы к арахамии и ********* ***********. Это они сократили запасы оборудования на складах, А у абрахамии в дружбанах Абрамович и прочая кацапская падаль. Все вопросы к "слугам" и их хозяевам - москалям. Быдло, ну вы и выбрали в 2019 году!!! Вот потому вы и быдло.
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12.12.2022 18:38 Відповісти
Ну нема довіри до цих скотів, нема. Наче і обстріли були ітд, але коли бачиш власні рожі колишніх слуг януковіща чи рінаха - то тільки й представляєш черговий мільярд дерев, мільярди км доріг і пункти незламності порша тімашенка.
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12.12.2022 18:40 Відповісти
Ну, припустимо, дадуьб нам ці гроші. А далі що? Нові обстріли і нові рунування? І скільки це ще триватиме? Руйнувати набагто легше, ніж руйнувати. І ракет у них вистачить на це. Отже треба шукати нестандартні рішення цієї проблеми.
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12.12.2022 18:44 Відповісти
И в самом деле, лучше пусть бабло деребанят зебилы, а зачем украинцам свет?
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12.12.2022 19:23 Відповісти
Та можна ще скільки завгодно тут обмінюватися саркастичними коментарями. Але суті це не змінює. Ракетні атаки не припиняться, наша енергетика буде руйнуватися й надалі. І все це триватиме до того моменту, поки тут не настане енергетичний колапс. Можна, звісно, відтерміновувати це все. Але питання у тому наскільки? Ще три-чотири атака і все буде закінчено. Ми вже на межі.
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12.12.2022 19:39 Відповісти
Вот это да, и что прям все АЭС перестанут вырабатывать электричество? И провода закончатся? Зебуины вы там чо капитуляцию готовите?
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12.12.2022 19:49 Відповісти
Це не капітуляція. Це об'єктивне визнання сумної реальноті. АЕС? Дроти? Так для того, щоб електроенергію, згенеровану АЕС, передати на велику відстань, необхідно мати необхідне обладнання. Трансформатори та розподільчі підстанції, зокрема. А половина з них вже виведена з ладу. Можна, звісно, займатися бравадою і казати: "Та нам все одно!". Але це страусяча позиція...
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12.12.2022 22:04 Відповісти
зебуинам ЕС каждую неделю дают кучи бабла, и все денег нет на трансформаторы. Обязательно все ложить в карман? може на пару трансформаторов оставить, мудрому нариду который их выбрал? или хай хавают видосик и норм?
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12.12.2022 22:37 Відповісти
Тільки після націоналізації.
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12.12.2022 18:45 Відповісти
зебуинезации
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12.12.2022 22:38 Відповісти
Шмыгаль - кореш Ахметова, так что вы хотите? Сейчас восстановим за кредитные деньги ахметовские ТЭС, а отдавать долги будут наши дети.
Вариант решения: строить НОВЫЕ, современные ТЭС, на газе. Ремонтировать существующие - это все равно, что восстанавливать 50-летний "жигуль". Инвесторы найдутся, только свистни.
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12.12.2022 18:47 Відповісти
Треба спершу негайно націолізувати спочатку мереж інакше власники будуть крутити руки за гроші та нічого не робити ! Влада, альо , забезпечення базових потреб це є прямий ваш обовьязок
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12.12.2022 18:49 Відповісти
Цікаво а хто знає скільки мільонів платив рижий за покупку що зараз хоче мільярд
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12.12.2022 18:52 Відповісти
Тобто , інфа про те, що це інтриги, рудий мутить з електрикою , такі підтвердилась.
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12.12.2022 18:55 Відповісти
оце людоньки добрі,і є справжня боротьба з олігархами.та шьо там ті канхветки,ой,оце ось куш так куш.сам пю сам гуляю,сам стелюсь і сам лягаю.....але - за рахунок пунктів незламності.ми ж незламний нарід,так ?
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12.12.2022 19:09 Відповісти
ЕС сколько бабла выделяет, с.к кому в карман оно идет. С.к наголосовали 73% овощи
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12.12.2022 19:20 Відповісти
не 73 %,а 36 %.явка на виборах була 49%.
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12.12.2022 19:32 Відповісти
Звідки такі дані? За спостереженнями ще менша
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13.12.2022 00:27 Відповісти
даны ЦВК 2019 року.
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13.12.2022 08:13 Відповісти
Я наче чув тоді про 65% явки за даними цвку.
І ви їм довіряєте?
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13.12.2022 18:36 Відповісти
ну в любому випадку 73 % - це піар брехня для зебаранів.
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13.12.2022 19:00 Відповісти
Але ті 73% чи брехливий піар, чи факт, все одно є похідними від загальної явки, яка за спостереженнями була критично низькою
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13.12.2022 20:28 Відповісти
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12.12.2022 19:58 Відповісти
Шмаргалю лично и всем ворам минирам из кабинета министров сброситься по одной месячной зарплате и хватит на 20-25 % ремонта энегетической системы Украины .. Плюс с по одной месячной зарплаты с воров -депутатов ВР И всё будет ХОРОШО!!! Можно купить все необходимые генераторы и крупные трансформаторы Украины...
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12.12.2022 22:01 Відповісти
Война доказала , что пора всю энергетику опять национализировать , что бы не зависить от этих воров -бездельников, Ахметовых. Фирташей, Коломойских. сукркисов и прочих предателей и воров Украины..
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12.12.2022 22:04 Відповісти
Це не лише злодії і туніядці. Вони є прямими агентами впливу окупанта в Україні. Інакше чого б їм за безцінь злили всю промисловість України, більшість якої вони ліквідували і здали на металолом?
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13.12.2022 00:32 Відповісти
 
 