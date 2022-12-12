"Укрзалізниця" купила у Exxon дизпалива на 1,3 мільярда

Філія "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" 25 листопада уклала угоду на постачання дизельного палива з Exxonmobil Asia Pacific pte. Ltd на $35 мільйонів (1,28 мільярда гривень за офіційним курсом НБУ).

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

Як уточнили у пресслужбі "Укрзалізниці", вартість договору з Exxon mobil є орієнтовною і передбачає можливі коливання світових індексів на палива в сторону збільшення.

Згідно контракту, кінцева ціна розраховується щоразу під час поставки за верхніми значеннями "Дизель 10ppm CIF NWE Cargo (базіс Le Havre)", опублікованими в PlattsEuropean Marketscan, плюс диференціал +29 доларів за метричну тонну.

В першій поставці обсягом 12,5 тисяч тон поточна ціна з врахуванням урахуванням індексів Platts складає $1020 (37 296 грн) за тону або $0,86 (31,4 грн) за літр у порту Клайпеди (Литва) на умовах CIF.

"З урахуванням витрат на доставку, розмитнення та інших сукупних витрат, кінцева ціна в Україні складатиме орієнтовно 53 тис. грн за тону (44 грн/літр). Це вигідна ціна, яка є нижчою від тих пропозицій, які надають дилери на внутрішньому ринку. Прямі договори не лише дозволяють зекономити кошти державного підприємства на закупівлях, але і сприяють стабілізації внутрішніх цін на пальне, оскільки "Укрзалізниця" потребує значних обсягів пального в зимовий період", – наголосили в компанії.

За даними галузевого видання Enkorr, оптові ціни дизпалива в Україні зараз становлять понад 52 грн/літр.

Як повідомлялося, це вже другий контракт на постачання дизельного пального від виробника за останній місяць. Раніше "Укрзалізниця" уклала договір на закупівлю дизпалива із заводу Orlen на $25 млн.