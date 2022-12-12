Турецький власник оператора lifecell вкладе $100 мільйонів у розвиток мережі зв’язку у Білорусі

Найбільший турецький оператор стільникового зв’язку Turkcell (материнська компанія українського оператора lifecell) став власником 100% акцій білоруського оператора зв’язку ЗАТ "Білоруська мережа телекомунікацій" (ЗАТ "БеСТ"), який працює під брендом life:).

Як повідомила турецька компанія, Turkcell викупить 20% акцій "БеСТ" у Держкоммайна Білорусі за $1,17 тис., інформує Інтерфакс-Україна.

Решта 80% акцій білоруського оператора вже належать дочірній компанії Turkcell – Beltel Telekomunikasion Hizmetleri A.S.

При цьому між Turkcell, ЗАТ "БеСТ" та Білоруссю підписано інвестиційну угоду про розвиток телекомунікаційної інфраструктури на 2022-2032 роки.

"За цією угодою ми зобов'язані інвестувати не менше $100 млн. Крім того, в рамках інвестиційної угоди передбачено пункти про виплату додаткової суми у розмірі $100 млн протягом 10 років за рахунок не менше 50% річного чистого прибутку ЗАТ "БеСТ". Якщо необхідних показників не буде досягнуто наприкінці 10-річного періоду, наша компанія здійснить одноразовий платіж на користь республіки на суму залишку виплати", – уточнив турецький оператор.

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Turkcell стала власником 80% акцій білоруського GSM-оператора "БеСТ" у 2008 році. Частка була придбана у Держкоммайна Білорусі за $500 млн (оплата здійснювалася у три етапи: $300 млн, $100 млн та $100 млн), а потім планувався додатковий платіж у розмірі $100 млн після отримання компанією "БеСТ" річного доходу.

ЗАТ "Білоруська мережа телекомунікацій" зареєстроване у листопаді 2004 року, ліцензію на право надання послуг зв'язку стандарту GSM підприємство отримало у березні 2005 року.

Згідно з фінансовою звітністю life:) за перше півріччя 2022 року, його виторг становив 69,1 млн білоруських рублів (зниження на 8% до першого півріччя 2021 року), EBIDTA – 19,9 млн біл. руб. (зростання на 6,4%), чистий збиток досяг 16,5 млн біл. руб. (зростання на 3,7%).

В Україні Turkcell є власником 100% акцій мобільного оператора ТОВ "Лайфсел" (lifecell).