Справа "Роттердам+": Суд дозволив заочний арешт колишнього голови НКРЕКП Вовка

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив клопотання Національного антикорупційного бюро (НАБУ) про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ексголові Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитру Вовку, який є підозрюваним у так званій справі "Роттердам+".

Відповідну ухвалу опубліковано в єдиному реєстрі судових рішень, повідомляє Liga.net. Наразі документ у реєстрі недоступний.

За даними слідства, Вовк за попередньою змовою з окремими членами НКРЕКП та представниками групи компаній ДТЕК Ріната Ахметова керував підготовкою та ухваленням нормативних документів щодо легітимізації так званої формули "Роттердам+".

Слідство вважає, що у формулу "Роттердам+" було закладено витрати на послуги, які фактично не виконувались, а саме транспортування вугілля національного виробника на теплові електростанції з порту у Роттердамі. "Роттердам+" принесла неправомірну вигоду ТЕС, що входять до групи компаній ДТЕК, у розмірі 13,2 млрд грн у період з травня 2016 року до грудня 2017 року, а також з січня 2018 року до червня 2019 року у розмірі 9,3 млрд грн, які були сплачені споживачами електричної енергії.

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Як повідомлялося, наприкінці вересня новий керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко скасував рішення прокурора САП, який закрив справу "Роттердам+" у минулому році. Він також повністю змінив групу прокурорів у цій справі.

Своєю чергою в Національному антикорупційному бюро (НАБУ) після цих повідомлень заявили про завершення розслідування у справі "Роттердам+" та відкрили матеріали стороні захисту для ознайомлення, після чого справу передадуть до суду.

Під час розгляду у ВАКС скарг на закриття справи "Роттердам+" було встановлено, що новою експертизою у ній було підтверджено факт збитків від застосування зазначеної формули майже на 40 млрд грн.

У серпні 2019 року Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру 6 особам у справі формули тарифу "Роттердам+", зокрема екс-голові НКРЕКП Дмитру Вовку та співробітникам енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова. Вовка було оголошено в розшук, він переховувався у Великій Британії.

У жовтні 2022 року детективи НАБУ повідомили про підозру ще 15 особам, причетним до запровадження та дії так званої формули "Роттердам+".

Нагадаємо, що "Роттердам+" – назва формули визначення оптової ринкової ціни на електроенергію, яку в березні 2016 року затвердила НКРЕКП. Вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації розраховувалася за формулою "вартість вугілля в порту Роттердам + вартість його доставлення до України". Через дії формули компанія ДТЕК Ріната Ахметова і "Центренерго" стали продавати електроенергію дорожче. Формулу скасували 1 липня 2020 року після переходу України на новий ринок електроенергії.