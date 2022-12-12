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Справа "Роттердам+": Суд дозволив заочний арешт колишнього голови НКРЕКП Вовка

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вовк

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив клопотання Національного антикорупційного бюро (НАБУ) про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ексголові Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитру Вовку, який є підозрюваним у так званій справі "Роттердам+".

Відповідну ухвалу опубліковано в єдиному реєстрі судових рішень, повідомляє Liga.net. Наразі документ у реєстрі недоступний.

За даними слідства, Вовк за попередньою змовою з окремими членами НКРЕКП та представниками групи компаній ДТЕК Ріната Ахметова керував підготовкою та ухваленням нормативних документів щодо легітимізації так званої формули "Роттердам+".

Слідство вважає, що у формулу "Роттердам+" було закладено витрати на послуги, які фактично не виконувались, а саме транспортування вугілля національного виробника на теплові електростанції з порту у Роттердамі. "Роттердам+" принесла неправомірну вигоду ТЕС, що входять до групи компаній ДТЕК, у розмірі 13,2 млрд грн у період з травня 2016 року до грудня 2017 року, а також з січня 2018 року до червня 2019 року у розмірі 9,3 млрд грн, які були сплачені споживачами електричної енергії.

Читайте також: Юристи Татарова захищають менеджерів Ахметова у справі "Роттердам+"

Як повідомлялося, наприкінці вересня новий керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко скасував рішення прокурора САП, який закрив справу "Роттердам+" у минулому році. Він також повністю змінив групу прокурорів у цій справі.

Своєю чергою в Національному антикорупційному бюро (НАБУ) після цих повідомлень заявили про завершення розслідування у справі "Роттердам+" та відкрили матеріали стороні захисту для ознайомлення, після чого справу передадуть до суду.

Під час розгляду у ВАКС скарг на закриття справи "Роттердам+" було встановлено, що новою експертизою у ній було підтверджено факт збитків від застосування зазначеної формули майже на 40 млрд грн.

У серпні 2019 року Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру 6 особам у справі формули тарифу "Роттердам+", зокрема екс-голові НКРЕКП Дмитру Вовку та співробітникам енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова. Вовка було оголошено в розшук, він переховувався у Великій Британії.

У жовтні 2022 року детективи НАБУ повідомили про підозру ще 15 особам, причетним до запровадження та дії так званої формули "Роттердам+". 

Нагадаємо, що "Роттердам+" – назва формули визначення оптової ринкової ціни на електроенергію, яку в березні 2016 року затвердила НКРЕКП. Вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації розраховувалася за формулою "вартість вугілля в порту Роттердам + вартість його доставлення до України". Через дії формули компанія ДТЕК Ріната Ахметова і "Центренерго" стали продавати електроенергію дорожче. Формулу скасували 1 липня 2020 року після переходу України на новий ринок електроенергії.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+16
ну що ж можна тільки поаплодувати цьому рішенню! А для тих в кого погана пам'ять нагадаю що цей вельми молодий чолов'яга зовсім без досвіду роботу в енергетиці і комунальному господарстві досить неочікувано став головою НКРЕКП, кинувши посаду в Рошені
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12.12.2022 18:38
+14
Ахметов -то ещё жив , удержать с него 40 млрд наворованных гривен , а виновных в коррупции посадить!! А ещё не забываем косоглазого ворюгу Геруса , с его воровитыми схемами по покупке электроэнергии и газа с углём!! А ещё не забываем офшорного ворюгу из "слуг народа" Арахамию . который позволил Коломойскому увеличить награбленное себе добро, из бюджета Украины, при покупке электроэнергии , в 2020-21 годах, из России и Беларуси, этак миллиардов на 60-80 гривен ?? Плюс потрусить Порошенко с медведчуком за нефть и нефтепроводы , миллиардов на 80-100 гривен, Плюс забрать награбленное у Фирташа и Пинчука, на 140 -150 миллиардов гривен, Плюс забрать у сына Кравчука, 100 тысяч га земли, незаконно приватизированных , до земельной реформы, по 5000долларов за один га и набёрётся , здесь уже 5 миллиардов долларов, Плюс трусануть хорошо семейку -воров Вадатурских.. там тоже можно законно изъять не один миллиард долларов, за незаконную приватизацию земли........Итого скромно = набёрется 220-300 млрдов гривен, и десяток миллиардов долларов, что позволит Зеленскому закупить для наших доблестных ВСУ И самолёты и танки и БТРЫ и Хаймарсы и баллестические ракеты и не одну тысячу разных дронов.. ХВатит идти на поводу этих бандитов из грозных 90-х...Объявите реприватизацию, где это надо и заново приватизацию и в казне будет море денег... Денег хватит победить для начала Путина , а дальше посмотрим,,,,,Хватит клянчить у пенсионеров по одной гривне!!...Хотя на святое дело и не жалко!!Только вот почему-то депутаты ВР Различных мастей и ворюги всех мастей из партий не спешат перевести в фонд Победы над Путиным по одной месячной зарплате.....Лишь делают вид , что поют гимн Украины в зале ВР.. А конверты по 5 000 долларов ежемесячно брали три года подряд и не стеснялись.. И сегодня без зазрения совести получают ежемесячно по 220 тысяч зарплаты, а простой пенсионер должен выживать и загибаться в нищете и холоде....Почему до сих пор нет в печати официального списки депутатов ВР , кто сколько добровольно перечислил в фонд ЗСУ, за 10 месяцев войны .. Вот и посмотрим тогда , кто истинный патриот УКраины.. ЭЙ!!! Зеленский !! Поднимай своих воров -депутатов, на борьбу с Путиным, наличными деньгами . а не брехливыми -лживыми словами....!!!!! Можешь и сам перечислить пару миллионов гривен.. Поделись с ЗСУ и покажи пример!!!
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12.12.2022 18:58
+10
Читайте уважно - за даними слідства, Вовк за попередньою змовою з окремими членами НКРЕКП та представниками групи компаній ДТЕК Ріната Ахметова
може вовк уже здав канібала, є транзакції і як мінімум канібал повинен повернути всі крадені гроші по роттердам
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12.12.2022 18:13
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Фраза "Слідство вважає, що у формулу "Роттердам+" було закладено витрати на послуги, які фактично не виконувались, а саме транспортування вугілля національного виробника на теплові електростанції з порту у Роттердамі. "Роттердам+" принесла неправомірну вигоду ТЕС" - суцільний совок. І тільки через совок оце слідство мало би бути припинене.

Інша справа - якби... якщо хтось з НКРЕКП отримав хабаря з структур рижої мразі за те, що голосуванням запроваджено оцю "формулу Ротердам+" - тоді, да, тоді це справа за НАБУ. Але за таке "якби" не йдеться в жодному повідомленні гп тему "Р+". Тому там криміналу - жодного; там максимум - цивільно-правова суперечка, яка максимум вирішується в господарському (ну нехай навіть в цивільному) суді; підстав для відкриття кримінальної слідчої справи - жодних!
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12.12.2022 16:48 Відповісти
Читайте уважно - за даними слідства, Вовк за попередньою змовою з окремими членами НКРЕКП та представниками групи компаній ДТЕК Ріната Ахметова
може вовк уже здав канібала, є транзакції і як мінімум канібал повинен повернути всі крадені гроші по роттердам
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12.12.2022 18:13 Відповісти
не буде він читати, не уважно, ні не уважно...головне вкинути гівна в темі де тінь падає на Петра. Мало хто і пам'ятає що цей хлоп без відповідного досвіду, в 20 з хвостиком років, проміняв головування в НКРЕКП на посаду в Рошені... Якийсь дивний набір фактів .
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12.12.2022 18:45 Відповісти
узгодження формули з зацікавленими особами - це не кримінал.
Повторюю: кримінал - це хабар, чи підозра за нього.
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13.12.2022 12:23 Відповісти
А що "узгоджували", якою буде ціна на біржі?! Ну так спробуй! Ще жодному президенту, жодної країни, ані Китаю ані США це не вдалося! Читаєш пости та диву даєшся, що тільки люди не фантазують аби довести що маячня, че "ЩОСЬ"!
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13.12.2022 13:56 Відповісти
До того ж сама фраза "транспортування" з Ротердпаму це ФЕЙК який каже про ТУПІСТЬ тих, хто це придумав, бо біржова ціна НЕ ВРАХОВУЄ витрат на транспортування з будь якої країни джо будь якої іншої, або між містами і таке інше. Це ціна за видобуту сировину готову до транспортування, а транспортні витрати до неї додаються. ТАКЕ "звинувачення" це рівень навіть не школяра, а немовля, яке саме тупе, або розраховує на схильність тупих!!!
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13.12.2022 14:02 Відповісти
Ну, де ви, руді прихвостні, починайте витрати лохторату про користь ротердаиа+ цілющого....
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12.12.2022 16:49 Відповісти
Ви мали на увазі "рудих" премєра із його менеджерів Шмигаля? Чи ще краще колишніх "ригів" єрмака, татарова,демченка і смірнова?
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12.12.2022 17:22 Відповісти
Ви ненавидите бувшиг ригів? Я теж. Але на вас, з вашими політичними уподобаннями, чекають тектонічні зміни поглядів на це питання А мене - ні
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13.12.2022 08:35 Відповісти
Наприклад для мене тектонічним зсувом було те, що більшість українських виборців проголосувала за некомпетентних, відверто недолугих людей у 2019 році при говоривши країну до тотального кумовства з призначеннями на керуючі посади таких же саме некомпетентних людей, які вміють лише красти, продаватися за подачки для прийняття законів вигідних саме окремим групам олігархів співаючи при цьому пісні про "боротьбу з олігахами, корупцією та кумовством" та мріючи про повну узурпацію влади і знищення опозиції по прикладу Путіна та Лукашенко через кримінальне переслідування по фейковим звинуваченням розраховуючи на тупість виборців та схильність до дешевого піару!!!
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13.12.2022 14:08 Відповісти
Я вам скажу більше. Якщо б Зеленський не балотувався 2019 року, або взагалі б не народився, то ви б написала точно такий текст аж до коми включно, бо вибір ображених програвав усім. І кремлівській зозулі, і гидкому палковніку і навіть власному чіхуахуа Олежеку
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13.12.2022 14:17 Відповісти
І тут цей Вовк
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12.12.2022 16:55 Відповісти
нє...це не той. Це малий в 24 роки, очолив НКРЕКП не маючи ніякого досвіду, але до цього працюючи в структурі Рошена. До речі, давно втік за кордон, здається у Францію.
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12.12.2022 18:40 Відповісти
Працював в мацковській структурі...А чкурнув до Лондона
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13.12.2022 08:23 Відповісти
"Стєпанов", а нагадай ка но у якій структурі Рошену працював цей Вовк, бо я подивився його біографію та не знайшов?! Брешеш скотиняка!
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13.12.2022 14:11 Відповісти
У мацковській
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13.12.2022 14:13 Відповісти
Так усе у гнидота було ладно та складно, аж ось воно, почалося!!
А першою лопнула резинка та трусах, от і не вір тепер у прикмети, після такого ривка….
Далі буде???
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12.12.2022 17:05 Відповісти
ну що ж можна тільки поаплодувати цьому рішенню! А для тих в кого погана пам'ять нагадаю що цей вельми молодий чолов'яга зовсім без досвіду роботу в енергетиці і комунальному господарстві досить неочікувано став головою НКРЕКП, кинувши посаду в Рошені
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12.12.2022 18:38 Відповісти
Так без досвіду Зеленський президент
Факти вони такі
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12.12.2022 21:53 Відповісти
Я вам скажу більше. Усі в світі, кого обирають президентом вперше - без досвіду
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13.12.2022 08:26 Відповісти
"Боря" ти дійсно не маєш досвіду та знання,бо БІЛЬШІСТЬ президентів у світі мають величезний досвід управління рівня міста, регіону та великий політичний досвід, особливо у РАЗВИНЕНИХ країнах, а от у країнах "третього світу" як правило дійсно, у президенти приходять нікому раніше не відомі люди, як наприклад у Рашці - Путін, у Білорусі - Лукашеску, а потім їх з цих посад не легко викинути, бо усі вони страждають манією величі та боягузтвом відповідальності за скоєні під час правління злочини! ))
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13.12.2022 13:53 Відповісти
Виктор Небоженко.

«Для всех олигархов, в том числе Ахметова и Коломойского, война была большой неприятностью, потому что умеют воровать и эксплуатировать только в мирное время, а во время войны все должно работать на оборону и победу, а олигархи, оказывается, мешают этому. На самом деле, мы стоим перед необходимостью национализации олигархических структур во время войны - вы никогда не организуете военную экономику, если ее часть принадлежит олигархам, вот и все», - говорит эксперт.
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12.12.2022 18:42 Відповісти
Тобто ті, не олігархі, що на Банковій, краще розуміються у праці на оборону?! Тоді яким чином вони спромоглися заморозити УСІ ракетні програми, чому НЕ закуповували зброю у українських підприємствах, зривали держзамовлення та ЖОДНОГО РАЗУ не виконали річного військового бюджету, звернули реформи по забезпеченню та переоснащенню армії з 2019 по 2022 роки?! Чи вони теж олігархи які вміють лише красти та експлуатувати країну у мирний час, а може і у військовий?! Більше того, так воно й Є!
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13.12.2022 13:48 Відповісти
Ахметов -то ещё жив , удержать с него 40 млрд наворованных гривен , а виновных в коррупции посадить!! А ещё не забываем косоглазого ворюгу Геруса , с его воровитыми схемами по покупке электроэнергии и газа с углём!! А ещё не забываем офшорного ворюгу из "слуг народа" Арахамию . который позволил Коломойскому увеличить награбленное себе добро, из бюджета Украины, при покупке электроэнергии , в 2020-21 годах, из России и Беларуси, этак миллиардов на 60-80 гривен ?? Плюс потрусить Порошенко с медведчуком за нефть и нефтепроводы , миллиардов на 80-100 гривен, Плюс забрать награбленное у Фирташа и Пинчука, на 140 -150 миллиардов гривен, Плюс забрать у сына Кравчука, 100 тысяч га земли, незаконно приватизированных , до земельной реформы, по 5000долларов за один га и набёрётся , здесь уже 5 миллиардов долларов, Плюс трусануть хорошо семейку -воров Вадатурских.. там тоже можно законно изъять не один миллиард долларов, за незаконную приватизацию земли........Итого скромно = набёрется 220-300 млрдов гривен, и десяток миллиардов долларов, что позволит Зеленскому закупить для наших доблестных ВСУ И самолёты и танки и БТРЫ и Хаймарсы и баллестические ракеты и не одну тысячу разных дронов.. ХВатит идти на поводу этих бандитов из грозных 90-х...Объявите реприватизацию, где это надо и заново приватизацию и в казне будет море денег... Денег хватит победить для начала Путина , а дальше посмотрим,,,,,Хватит клянчить у пенсионеров по одной гривне!!...Хотя на святое дело и не жалко!!Только вот почему-то депутаты ВР Различных мастей и ворюги всех мастей из партий не спешат перевести в фонд Победы над Путиным по одной месячной зарплате.....Лишь делают вид , что поют гимн Украины в зале ВР.. А конверты по 5 000 долларов ежемесячно брали три года подряд и не стеснялись.. И сегодня без зазрения совести получают ежемесячно по 220 тысяч зарплаты, а простой пенсионер должен выживать и загибаться в нищете и холоде....Почему до сих пор нет в печати официального списки депутатов ВР , кто сколько добровольно перечислил в фонд ЗСУ, за 10 месяцев войны .. Вот и посмотрим тогда , кто истинный патриот УКраины.. ЭЙ!!! Зеленский !! Поднимай своих воров -депутатов, на борьбу с Путиным, наличными деньгами . а не брехливыми -лживыми словами....!!!!! Можешь и сам перечислить пару миллионов гривен.. Поделись с ЗСУ и покажи пример!!!
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12.12.2022 18:58 Відповісти
Мрії в Україні ніяк не націоналізують російське майно та майно колабарантів що вже говорити про олігархів
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12.12.2022 21:43 Відповісти
А "Марк" приколист, уже в курсе сколько "наворовал" Ахметов, прям как ватники, которые "точно знают" что Сорос "финансировал Майдан" на 5 млрд баксов. Ну прям ватник украинского образца з зелёным камуфляжем от "слуг"! Вообще не вижу никакой разницы между поклонникам Путина и Зеленского. Та же тупая вера в любую чушь, отсутствие желания анализировать информация и полное доверие много раз солгавшему, не говоря о готовности уничтожать оппозицию к их кумиру любыми методами, оправдывая их "целесообразностью"!
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13.12.2022 14:20 Відповісти
Ви серйозно? Депутатів різних партій? Так якої партії депутати отримують гроші у конвертах, у тому числі за невиділення 50000000 у січні на оборону, натомість закатавши в асфальт 360000000, знекровивши економіку напередодні війни. Націоналізуйте в структур кварталу міліони, зароблені в рашці під час війни з 14 року, з корпоративів хрипатих і лисих, поверніть виведені уродом та його слугами вкрадені гроші Приватбанку, може й цього вистачить для Перемоги.
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13.12.2022 12:04 Відповісти
Давно пора !
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12.12.2022 19:16 Відповісти
А питяння до того, хто цього Вовка туди всунув будуть???
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12.12.2022 19:52 Відповісти
будуть, бо він і створив цю контору
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12.12.2022 21:48 Відповісти
А зелень за "Амстердам+" судити будуть, чи це, як то кажуть на Рашці, "ІНША СПРАВА"?!
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13.12.2022 13:33 Відповісти
Та скiлькi ж в нас вже вовкiв , хтось рахував?
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12.12.2022 21:04 Відповісти
Вовки у нас в червоній книзі - зловив, нагодував і назад в ліс відпустив)
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12.12.2022 21:27 Відповісти
А скільки в Україні Іващенко? О-О-О!
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13.12.2022 13:34 Відповісти
У січні 2020 року уряд, призначений нинішньою владою, затвердив формулу "Амстердам+", але вже не для вугілля, а для газу. Кабмін прив'язав вартість газу до середньої ціни на паливо на Нідерландському хабі TTF на біржі Powernext/EEX. Я НЕ РОЗУМІЮ ЧОМУ "АМСТЕРДАМ +" ЦЕ ДОБРЕ, А "РОТЕРДАМ+" ЦЕ ПОГАНО?! Між ними не має НІЯКОЇ різниці!!! І те й те біржі у Нідерландах на яких формуються ціни на енергоносії. Більше того, газ використовується в Україні в більших об'ємах і теж є його власний видобуток. При цьому усюди газ однаковий, а стосовно вугілля стосувалося тільки тих сортів які видобувалися та закупалися закордоном!!! Так чому по Ротердаму це злочин, а по Амстердаму ні?! Думаю що адекватна, незаполітизована людина не в змозі це зрозуміти, тому що це виключно політичне питання, яке використовується ********* керуючими країною для кримінального переслідування опозиції і більш нічого!!!
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13.12.2022 13:30 Відповісти
 
 