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ВВП (1042) опитування (262) Росія (11571)

Половина російських топменеджерів не вірить у відновлення економіки Росії у найближчі 5 років

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рубль

Майже половина російських топменеджерів вважає, що відновлення економіки Росії можливе не раніше 2027 року.

Про це пише місцеве видання Коммерсант із посиланням на результати опитування російської Асоціації менеджерів.

Згідно з ними, лише третина керівників російських підприємств вірить у прогнози влади щодо можливого відновлення економіки Росії вже в 2025 році. Водночас 48% респондентів повідомили, що орієнтуються на 2027 рік, а кожен сьомий опитаний заявив, що чекати на відновлення доведеться до 2035 року, тобто не менше 13 років.

69% російських топменеджерів побоюються, що економічному зростанню завадять сповільнення темпів інноваційного розвитку, відкат до старих технологій та відставання Росії у науковому розвитку.

Водночас 68% опитаних вказали на посилення негативного впливу зовнішніх факторів: санкцій та торгових війн. 67% респондентів заявили, що очікують зменшення кількості працездатного населення. До топ-5 ризиків увійшло також різке скорочення імпорту товарів (63%) та інвестицій у довгострокові проєкти (61%).

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Як повідомлялося, 5 грудня президент Володимир Путін підписав закон про федеральний бюджет на 2023-2025 роки.

Особливістю нового бюджету є підвищені витрати на силовиків та війну в Україні – у 2023 році вони становитимуть понад 9 трлн руб., або 32% від усіх витрат.

Упродовж всіх трьох років бюджет буде дефіцитним. У 2023 році дефіцит запланований на рівні 2,93 трлн рублів або 2% ВВП, до 2025 року він має зменшитися до 1,26 трлн руб. (0,7% ВВП).

Загалом доходи бюджету в 2023 році, як очікується, становитимуть 26,13 трлн руб. (17,4% ВВП), витрати – 29,06 трлн руб. (19,4%). У 2024 році доходи очікуються на рівні 27,24 млрд руб., витрати – на рівні 29,43 трлн руб. Доходи та витрати в 2025 році повинні становити 27,98 трлн і 29,24 трлн руб. відповідно.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+3
Нах вони мені здалися з їхньою вірою!
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12.12.2022 16:45
+2
Будуть кацапи працювати на виплату репарацій Україні у розмірі 1 трлн.доларів
довгі роки...
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12.12.2022 16:55
+1
Оптимисты
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12.12.2022 18:38
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Нах вони мені здалися з їхньою вірою!
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12.12.2022 16:45 Відповісти
i svitu taki luzery ne potribni .. Russia economy = loser
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12.12.2022 20:58 Відповісти
Будуть кацапи працювати на виплату репарацій Україні у розмірі 1 трлн.доларів
довгі роки...
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12.12.2022 16:55 Відповісти
tam nibyto $2.5 Trillions minimum from Russia za reparations.
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12.12.2022 20:59 Відповісти
Главной идея всех этих "ИСКАНДЕРЫ САНКЦИЙ НЕ БОЯТСЯ" и "ДАВАЙТЕ НАМ ВСЕ САНКЦИИ СРАЗУ", была попытка максимально оторваться от технологической зависимости от Запада, разрушить все экономические мосты..., что считалось, должно непременно было привести к созданию ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АВТАРКИИ в стране, как это было во времена СССР...когда шатко, валко, криво, но все товары были MADE IN USSR...

На самом деле, как всегда...у русских ничего не получилось....а наоборот, получился ещё больший кабздец....еще больше попали в экономическую и технологическую зависимость...теперь уже КИТАЯ...каких-то Ирана, и даже КНДР😁😁😁
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12.12.2022 17:19 Відповісти
Та вы шо? А шо случилось-то?
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12.12.2022 17:29 Відповісти
Оптимисты
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12.12.2022 18:38 Відповісти
Вас, тварі, треба взагалі у болота загнати і тримати в них не менш 50 років.
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12.12.2022 20:17 Відповісти
Цензор какое-то уныло-деперессивный сайт. Пишет в половине случает печальную и деструтивную муйню. Бутусов, нам надо знать какой у пашки будет ввп в следующем году?
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12.12.2022 20:25 Відповісти
Та мені до одного місця розвиток економіки рашки... Тим більше відновлення її. Важливо : 1. Закінчення війни. 2.виплата репарацій 3.відновлення та розбудова економіки України
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13.12.2022 06:50 Відповісти
Очень конечно "обнадежующие" перспективы... а ничего что нам как минимум нужно лет 20,что уже заявляют американские,британские специалисты чтобы хтоя бы вернуться в тот стан вещей что был до 24 февраля? У кацапов нифига не разбомблено,города целы,нифраструктура,пол енергетики не учнитожено,1.4 страны не выехала и так далее. Поэтому это заявление что их топменеджеры не верят в возобновление економики в ближайших 5 лет звучит как издевательство,потому у нас в стране по сути катастрофа в економике,енергетике,демографии и так далее
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13.12.2022 09:18 Відповісти
 
 