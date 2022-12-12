Половина російських топменеджерів не вірить у відновлення економіки Росії у найближчі 5 років
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Майже половина російських топменеджерів вважає, що відновлення економіки Росії можливе не раніше 2027 року.
Про це пише місцеве видання Коммерсант із посиланням на результати опитування російської Асоціації менеджерів.
Згідно з ними, лише третина керівників російських підприємств вірить у прогнози влади щодо можливого відновлення економіки Росії вже в 2025 році. Водночас 48% респондентів повідомили, що орієнтуються на 2027 рік, а кожен сьомий опитаний заявив, що чекати на відновлення доведеться до 2035 року, тобто не менше 13 років.
69% російських топменеджерів побоюються, що економічному зростанню завадять сповільнення темпів інноваційного розвитку, відкат до старих технологій та відставання Росії у науковому розвитку.
Водночас 68% опитаних вказали на посилення негативного впливу зовнішніх факторів: санкцій та торгових війн. 67% респондентів заявили, що очікують зменшення кількості працездатного населення. До топ-5 ризиків увійшло також різке скорочення імпорту товарів (63%) та інвестицій у довгострокові проєкти (61%).
Як повідомлялося, 5 грудня президент Володимир Путін підписав закон про федеральний бюджет на 2023-2025 роки.
Особливістю нового бюджету є підвищені витрати на силовиків та війну в Україні – у 2023 році вони становитимуть понад 9 трлн руб., або 32% від усіх витрат.
Упродовж всіх трьох років бюджет буде дефіцитним. У 2023 році дефіцит запланований на рівні 2,93 трлн рублів або 2% ВВП, до 2025 року він має зменшитися до 1,26 трлн руб. (0,7% ВВП).
Загалом доходи бюджету в 2023 році, як очікується, становитимуть 26,13 трлн руб. (17,4% ВВП), витрати – 29,06 трлн руб. (19,4%). У 2024 році доходи очікуються на рівні 27,24 млрд руб., витрати – на рівні 29,43 трлн руб. Доходи та витрати в 2025 році повинні становити 27,98 трлн і 29,24 трлн руб. відповідно.
Будь ласка, зачекайте...
довгі роки...
На самом деле, как всегда...у русских ничего не получилось....а наоборот, получился ещё больший кабздец....еще больше попали в экономическую и технологическую зависимость...теперь уже КИТАЯ...каких-то Ирана, и даже КНДР😁😁😁