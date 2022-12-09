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У Києві почали діяти нові графіки стабілізаційних відключень, – ДТЕК

електроенергія

Відсьогодні у Києві діють нові графіки стабілізаційних відключень – вони розроблені з урахуванням складної ситуації в енергосистемі, що склалася внаслідок останніх терористичних обстрілів.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Графіки складаються з трьох категорій:

  • білий колір на графіку: світло є і в цей час його наявність гарантована.
  • сірий колір на графіку: в цей час гарантовано не буде світла.
  • світло-сірий колір на графіку: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.

"Якщо ваша адреса відсутня в переліку – просимо повідомити нам через сайт, на сторінці у Facebook або в кол-центр", – нагадали в ДТЕК.

Скоро оновлені графіки також запрацюють у Одеській та Дніпропетровській областях.

Автор: 

Київ (4669) ДТЕК (1358) відключення світла (598)


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********* кацапские
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09.12.2022 23:10 Відповісти
Шото после обстрелов было как-то получше со светом. По ходу эффективные менеджеры вмешались, решили "стабилизировать". Квартальные клоуны хуже касапских ракет. Свет по 3 часа в день такое ...
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09.12.2022 23:15 Відповісти
Дякую, пореготав.
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10.12.2022 07:50 Відповісти
dorogi polityky. Potribno bilshe portatyvnyh elektrostantsiy. Yak my bachymo, podarunky vid Zahodu ne likuyut nashu energosystemu. IT-professionals sydyat po domam hocha mogly b zaroblyaty 1000$ dlya *******. I she - fabryky ta zavody treba perevodyty v nochnu zminu, bo lyudy skoro roznesut ti zvody na klochky. 😱
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11.12.2022 08:29 Відповісти
Світла нема, бо замість ремонту, ДТЕК і ахметівський пес Шмигаль займаються лише розробкою нових графіків відключення, це єдине, що пріоритетне. Насправді це шантаж Ахметова, він дуже хоче підняти тарифи на електрику під час війни і обідрати до нитки і так знедолений війною народ України і розгойдати ситуацію на руку окупантам. Не забуваємо, єдине чим може Ахметов допомогти Україні під час війни, це гудіти в гудок
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11.12.2022 18:07 Відповісти
Вже 6,5 годин немає світла. Києво-Святошинський р-н.
Kirwy.
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11.12.2022 20:44 Відповісти
Більш за все подобається така фраза: "якщо вашого будинку немає в переліку, просимо нас повідомити...."
.... ну щоб ми вас теж не забули вимкнути
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11.12.2022 21:30 Відповісти
Досить скиглити , братва, все буде добре ,
а кому щось не подобається ,
звертайтеся до кремлівського вилупка і він вас заспокоїть 😠
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12.12.2022 00:59 Відповісти

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