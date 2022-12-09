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Тайвань направить $1 мільйон на закупівлю генераторів для Києва

тайвань

Громада Тайваню профінансує закупівлю генераторів для Києва.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської ради.

Так, Тайвань направить $1 млн на закупівлю генераторів.

Київ прийме автономні електростанції на баланс і буде використовувати для першочергових потреб. 

Реалізація даного проєкту потенційно зможе забезпечити генераторами ще 400 пунктів обігріву, які розгортаються в усіх районах столиці.

Раніше повідомлялося, що уряд Грузії ухвалив рішення про закупівлю генераторів для надання гуманітарної допомоги Україні.

Автор: 

Тайвань (41) генератор (103)


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