Тайвань направить $1 мільйон на закупівлю генераторів для Києва

Громада Тайваню профінансує закупівлю генераторів для Києва.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської ради.

Так, Тайвань направить $1 млн на закупівлю генераторів.

Київ прийме автономні електростанції на баланс і буде використовувати для першочергових потреб.

Реалізація даного проєкту потенційно зможе забезпечити генераторами ще 400 пунктів обігріву, які розгортаються в усіх районах столиці.

Раніше повідомлялося, що уряд Грузії ухвалив рішення про закупівлю генераторів для надання гуманітарної допомоги Україні.