США виділяють Україні $275 мільйонів військової допомоги, – Білий дім

Президент США Джо Байден 9 грудня розпорядився виділити військову допомогу Україні на суму $275 млн.

Про це повідомляє Білий дім, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням на сайті Білого дому, президент розпорядився "про виділення до $275 млн на оборонні вироби та послуги Міністерства оборони, а також на військову освіту та навчання, надати допомогу Україні".

У свою чергу представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що нова військова допомога, зокрема, матиме відношення до протиповітряної оборони України.

"Україна отримає нові можливості для посилення протиповітряної оборони та для протидії загрозам з боку безпілотників", –наводить його слова видання New York Post.

Кірбі додав, що США передадуть Україні більше боєприпасів для реактивних систем залпового вогню HIMARS і для артилерії.

Раніше профільні комітети Палати представників та Сенату США домовилися щодо проєкту оборонного бюджету країни на 2023 фінансовий рік на суму $847,3 млрд. Документом передбачено "розширити та модифікувати ініціативу допомоги Україні у сфері безпеки", 2023 року на ці цілі планується виділити додатково $800 млн.