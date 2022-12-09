"Укрпошта" закупила софт і сортувальне обладнання на 206 мільйонів

"Укрпошта" в листопаді за результатами тендерів уклала дві угоди з фірмою "Українські інтелектуальні системи" щодо обладнання та програмного забезпечення для сортувальних центрів на загальну суму 206 млн грн.

Про це повідомляється в системі "Прозорро", передають Наші гроші.

Як повідомляється, сортувальне обладнання для Києва, Львова й Одеси разом із технічним обслуговуванням протягом чотирьох років і запасними частинами обійдеться у 164 млн грн.

Усі складові частини будуть мати українське походження, окрім принтерів, термоетикеток і сканерів штрих-кодів із Китаю. Ціни за штуку є в договорі, однак моделі обладнання не вказані.

Ще 42 млн грн піде на софт із техпідтримкою протягом чотирьох років і доопрацюванням, а саме: софт Track & Trace для відстеження відправлень та софт УСЦ для комплексної автоматизації управління сортувальними і логістичними процесами на сортувальному центрі. Другий дозволить пошті планувати перевезення, завантажувати і розвантажувати транспортні засоби, працювати з груповою упаковкою, перемарковувати відправлення, управляти сортуванням тощо. Працівники сортувального центру матимуть доступ до софту через комп’ютер і мобільний телефон. Софт буде інтегровано з сортувальним обладнанням.

Послуга із доопрацювання обох видів софту коштуватиме 1 760 грн за людино-годину.

Столична "Українські інтелектуальні системи" (Ukrainian intelligent systems, UIS) узяла підряди без конкуренції, бо на спрощену закупівлю та відкриті торги більше ніхто не прийшов. Фірма належить Дмитру Артеменку та Андрію Варибоку, який нею керує.

На тендері щодо обладнання вимагався виконаний аналогічний договір (або декілька) за 2021-2022 роки. Фірма вказала договори з українськими "Новою поштою" та "Сільпо-Фуд" і казахстанськими "Заммлер Казахстан" та "ЕМЕХ".

На тендері щодо софту вимагався (частково) виконаний аналогічний договір за 2018-2022 роки. Фірма вказала договори з українською "Пошта 911" та казахстанськими "Заммлер Казахстан" і "ЕМЕХ".