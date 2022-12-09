Промисловому сектору запропонують перейти на роботу в нічну зміну
Уряд України розглядає можливість переведення роботи промислових підприємств у нічні зміни.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає Укрінформ.
За словами Шмигаля, уже найближчим часом Міністерство енергетики України на виконання урядового доручення розробить схему із чіткими пріоритетами підключення споживачів до електропостачання. Першими до електромереж під’єднуватимуть об’єкти критичної інфраструктури та військово-промислового комплексу.
"Розуміємо, що така розстановка пріоритетів може викликати питання в бізнесу. Тому розробляємо рекомендації для промислового сектору, зокрема про часткове або повне переведення діяльності підприємств у нічні зміни", – зазначив Шмигаль.
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