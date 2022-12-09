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Промисловому сектору запропонують перейти на роботу в нічну зміну

завод,крюковский

Уряд України розглядає можливість переведення роботи промислових підприємств у нічні зміни.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає Укрінформ.

За словами Шмигаля, уже найближчим часом Міністерство енергетики України на виконання урядового доручення розробить схему із чіткими пріоритетами підключення споживачів до електропостачання. Першими до електромереж під’єднуватимуть об’єкти критичної інфраструктури та військово-промислового комплексу.

"Розуміємо, що така розстановка пріоритетів може викликати питання в бізнесу. Тому розробляємо рекомендації для промислового сектору, зокрема про часткове або повне переведення діяльності підприємств у нічні зміни", – зазначив Шмигаль.

Автор: 

промисловість (444) відключення світла (598)


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первым делом надо забрать в канибала ахметова энергетику котгорую он своровал
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09.12.2022 21:14 Відповісти
Шмыгаль вообще то человек Ахметки
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11.12.2022 05:45 Відповісти
Промисловий сектор пропонує Денису іти в дупу.
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10.12.2022 07:53 Відповісти
tak, hay idut, bo i tak strumu dlya vsih nema, lyudey za bydlo trymayut 💯
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10.12.2022 16:12 Відповісти
pislya syogodnyashnyogo vidklyuchennya ya zgoden shob fabryky pratsyuvaly vnochy. Ya ne mozhu pratsyuvaty bo nema elektryky, a zavod pratyuue. Ot hay meni zrplatu plotyt toy zavod!!! 🤯
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11.12.2022 08:31 Відповісти
***, ну я вже старий пердун на пенсії - і то пом'ятаю українську розкладку, нахіба ви дратуєте себе і нас тим латино-суржиком?
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11.12.2022 20:41 Відповісти
Дурбецало, які на хрін нічні зміни? Оманському янелоху скажи хай свої гундосіки записує в нічну зміну, і хай бенямарафон ночами транслює. Підарва зелена заїбала вже просто вкрай. Ага, давайте остаточно підірвемо на *** українську економіку, лиш би вова з мукачева телік під пивко міг дивиться, нєнуачо?
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11.12.2022 22:48 Відповісти
А подвійну ставку персоналу за працю в нічні години (згідно законодавству), Шмигаль буде платити?
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12.12.2022 00:21 Відповісти

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