Третина аварій у енергомережі стається через одночасне ввімкнення електроприладів, – ДТЕК

За два тижні 30% аварій у Київській області сталося через одночасне включення електроприладів і перевантаження мереж.

Про це йдеться в повідомленні "ДТЕК Київські регіональні електромережі".

"Після того, як світло знову вмикається, жителі Київської області починають масово включати електроприлади. Це перевантажує мережі у 2-2,5 раза і в 30% випадків призводить до аварій, через що клієнти знову без світла. Аби уникнути таких аварій, енергетики закликають мешканців Київщини вмикати електроприлади по черзі", – сказано в повідомленні.

Тривалість ремонту і відновлення електропостачання після таких аварій залежать від масштабів пошкоджень енергообладнання і може займати від декількох годин до доби.

"У наш контакт-центр часто звертаються клієнти зі скаргами на відсутність світла по плановим та екстреним відключенням довшу за 4 години. Коли ми починаємо розбиратися з цими ситуаціями, то виявляється що в 30% випадків – світла нема через аварію. Закінчилося відключення, до будинку знову було подано напругу, мешканці одночасно включили всі прилади та мережа не витримала", – розповів генеральний директор ДТЕК Київські регіональні електромережі Віталій Шайда.

Він додав, що за два останні тижні були усунуті понад 2 тис. таких пошкоджень на електромережах по всій Київській області.

Аби мінімізувати ризики настання аварії необхідно: