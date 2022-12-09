Естонія відправила в Україну 11 автобусів із генераторами та енергообладнанням
Естонія відправила в Україну 11 автобусів із партією генераторів та іншого енергетичного обладнання, які будуть розподілені між 4 українськими містами.
Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу
"Сьогодні ще 11 автобусів з генераторами та енергетичним обладнанням вирушили до Житомира, Харкова, Бучу та Полтави в Україні. Ми маємо зробити все можливе, щоб допомогти Україні пережити сувору зиму в умовах цілеспрямованих атак Росії на цивільні об'єкти та енергетичну інфраструктуру", – написав Рейнсалу.
Раніше повідомлялося, що Німеччина передасть Києву чотири двоповерхові автобуси.
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