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Естонія відправила в Україну 11 автобусів із генераторами та енергообладнанням

эстония

Естонія відправила в Україну 11 автобусів із партією генераторів та іншого енергетичного обладнання, які будуть розподілені між 4 українськими містами.

Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу

"Сьогодні ще 11 автобусів з генераторами та енергетичним обладнанням вирушили до Житомира, Харкова, Бучу та Полтави в Україні. Ми маємо зробити все можливе, щоб допомогти Україні пережити сувору зиму в умовах цілеспрямованих атак Росії на цивільні об'єкти та енергетичну інфраструктуру", – написав Рейнсалу.

Раніше повідомлялося, що Німеччина передасть Києву чотири двоповерхові автобуси.

Автор: 

Естонія (284) автобус (244)


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