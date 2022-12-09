Путін погрожує зменшити видобуток нафти у відповідь на обмеження цін
У відповідь на запровадження країнами "Великої сімки" обмеження максимальних цін на експорт російської нафти, Росія може ухвалити рішення про зменшення її видобутку.
Про це на пресконференції заявив російський президент Владімір Путін, повідомляє РБК.
"Ми подумаємо за потреби і про можливе скорочення видобутку. Ми маємо домовленість з ОПЕК+ щодо відомої планки видобутку. Ми подумаємо про додаткове (зменшення видобутку, – ред.), якщо буде потрібно. Я маю на увазі зараз Росію", – сказав Путін.
Водночас він наголосив, що жодних конкретних рішень у відповідь на обмеження цін на експортну російську нафту поки не ухвалювалось.
"Конкретні кроки будуть викладені в указі президента, який вийде найближчими кількома днями", – сказав Путін.
Він також нагадав, що Росія не планує постачати свою нафту до тих країн, які дотримуватимуться обмеження цін.
Путін також заявив, що обмеження цін не вплине на доходи бюджету РФ, оскільки російська нафта і до цього продавалася приблизно за тією ж ціною, яка зараз встановлена як ліміт.
Як повідомлялося, станом на 8 грудня ціна російської нафти сорту Urals впала до $43,73 за барель, тоді як ліміт встановлено на рівні $60 за барель.
Після втрати Росією європейського ринку покупцями Urals стали насамперед Китай та Індія, тож ціни на російську нафту доводиться знижувати, щоб конкурувати з традиційними для Азії постачальниками.
Нагадаємо, після досягнення домовленості між 27 державами-членами Євросоюзу "Велика сімка" (G7), а також Австралія з 5 грудня запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель.
Санкції ЄС передбачають заборону на імпорт, купівлю та транспортування російської нафти країн ЄС і третіх країн з 5 грудня. Дія цієї заборони не поширюватиметься на надання професійної допомоги, посередницьких послуг, фінансування та фінансової допомоги для транспортування, торгівлі російською нафтою, що продається нижче встановленої граничної ціни.
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пригадайте, як з 10 років тому, він продавав тільки Україні 40 мільярдів кубометрів газу щорічно! отже, спочатку перекрити одному зі своїх найбільших покупців газ, а потім взагалі на нього напасти, це ж, без сумніву, найгеніальніше економічне рішення яке треба вивчати в Кембрідже... на факультеті психічних захворювань
Коли це в обох клює. Тягнуть й витягають золоту рибку. Росіянин за губу зачепив, а українець за хвоста.
Рибка каже:
- Росіянину виконаю два бажання, бо він мене за губу зачепив, а українцеві - одне, бо він лише хвоста
упіймав.
Росіянин подумав, як би дошкулити українцеві та й каже:
- Хочу, чтоб вокруг Расеи был десятиметровый забор, как между Израилем и Палестиной. И еще хочу, чтоб в
Расее ни одного хохла не осталось.
Українець почухав потилицю й питає золоту рибку:
- А точно там жодного українця не лишилося?
- Точно, - відказує рибка.
- І та опулубка вздовж кордону стоїть?
- Стоїть.
- Ну тоді заливай бетоном.
И убью дедушку.
***** - ах так , ну тоді я у відповідь зменшу її видобуток . .
якщо обмеження не вплине на доходи бюджету рф, чого тоді так вср..сь?
Тема диссертации : Как талантливо просрать расею
Типу він на це може вплинути.
Нехай привикає бо всі ресурси рф вже не його, а є репараціями. А ми заберем та викачаємо все.
Кацапы закупоривайте скважины, хаха, вам п@з@да. Ваш пассажир назло кондуктору купил билет и решил идти пешком!