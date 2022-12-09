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Новини
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Путін погрожує зменшити видобуток нафти у відповідь на обмеження цін

путін

У відповідь на запровадження країнами "Великої сімки" обмеження максимальних цін на експорт російської нафти, Росія може ухвалити рішення про зменшення її видобутку.

Про це на пресконференції заявив російський президент Владімір Путін, повідомляє РБК.

"Ми подумаємо за потреби і про можливе скорочення видобутку. Ми маємо домовленість з ОПЕК+ щодо відомої планки видобутку. Ми подумаємо про додаткове (зменшення видобутку, – ред.), якщо буде потрібно. Я маю на увазі зараз Росію", – сказав Путін.

Водночас він наголосив, що жодних конкретних рішень у відповідь на обмеження цін на експортну російську нафту поки не ухвалювалось.

"Конкретні кроки будуть викладені в указі президента, який вийде найближчими кількома днями", – сказав Путін.

Він також нагадав, що Росія не планує постачати свою нафту до тих країн, які дотримуватимуться обмеження цін.

Путін також заявив, що обмеження цін не вплине на доходи бюджету РФ, оскільки російська нафта і до цього продавалася приблизно за тією ж ціною, яка зараз встановлена як ліміт.

Читайте також: Норвегія приєдналася до обмеження цін на російську нафту

Як повідомлялося, станом на 8 грудня ціна російської нафти сорту Urals впала до $43,73 за барель, тоді як ліміт встановлено на рівні $60 за барель.

Після втрати Росією європейського ринку покупцями Urals стали насамперед Китай та Індія, тож ціни на російську нафту доводиться знижувати, щоб конкурувати з традиційними для Азії постачальниками.

Нагадаємо, після досягнення домовленості між 27 державами-членами Євросоюзу "Велика сімка" (G7), а також Австралія з 5 грудня запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель.

Санкції ЄС передбачають заборону на імпорт, купівлю та транспортування російської нафти країн ЄС і третіх країн з 5 грудня. Дія цієї заборони не поширюватиметься на надання професійної допомоги, посередницьких послуг, фінансування та фінансової допомоги для транспортування, торгівлі російською нафтою, що продається нижче встановленої граничної ціни.

Автор: 

нафта (4750) путін (1044) росія (14096)


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Топ коментарі
+52
Дуже гарна думка. Можна і взагалі всі свердловини заглушити.
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09.12.2022 20:39
+41
Заодно і газові, "гулять так гулять".
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09.12.2022 20:52
+36
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09.12.2022 21:22
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Дуже гарна думка. Можна і взагалі всі свердловини заглушити.
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09.12.2022 20:39 Відповісти
Заодно і газові, "гулять так гулять".
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09.12.2022 20:52 Відповісти
клієнт вже давно демонструє спроможність приймати "найталановитіші" рішення!
пригадайте, як з 10 років тому, він продавав тільки Україні 40 мільярдів кубометрів газу щорічно! отже, спочатку перекрити одному зі своїх найбільших покупців газ, а потім взагалі на нього напасти, це ж, без сумніву, найгеніальніше економічне рішення яке треба вивчати в Кембрідже... на факультеті психічних захворювань
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10.12.2022 03:44 Відповісти
І залити бетоном на@уй!
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09.12.2022 21:43 Відповісти
Сидять росіянин з українцем над річкою - рибу ловлять.
Коли це в обох клює. Тягнуть й витягають золоту рибку. Росіянин за губу зачепив, а українець за хвоста.
Рибка каже:
- Росіянину виконаю два бажання, бо він мене за губу зачепив, а українцеві - одне, бо він лише хвоста
упіймав.
Росіянин подумав, як би дошкулити українцеві та й каже:
- Хочу, чтоб вокруг Расеи был десятиметровый забор, как между Израилем и Палестиной. И еще хочу, чтоб в
Расее ни одного хохла не осталось.
Українець почухав потилицю й питає золоту рибку:
- А точно там жодного українця не лишилося?
- Точно, - відказує рибка.
- І та опулубка вздовж кордону стоїть?
- Стоїть.
- Ну тоді заливай бетоном.
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10.12.2022 14:00 Відповісти
Тю... Це найкраще що йолоп міг придумати. Є багато інших нафтодобуваючих країн😁
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09.12.2022 20:59 Відповісти
то він уявляє себе маском, буцімто одним твітом може щось змінити
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10.12.2022 03:46 Відповісти
він грозиться що у нього є домовленності з ОПЕК, і що він має можливість змусити щоб ОПЕК теж знизив видобуток нафти, щоб влаштувати нафтовий голод і змусити всіх приповзти до нього на колінах - це саме головне, це і є мета, щоб повзали на колінах перед ним. Якого біса рф ще не виперли з ОПЕК?
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10.12.2022 13:38 Відповісти
На зло бабушке отморожу уши.
И убью дедушку.
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09.12.2022 21:01 Відповісти
Які вуха? Яйки хай собі ріже, як на картині
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09.12.2022 22:12 Відповісти
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09.12.2022 21:22 Відповісти
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09.12.2022 21:37 Відповісти
Ещё можно себя за жопу укусить на зло буржуям
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09.12.2022 21:46 Відповісти
Хай погрожує до усрачки. Один раз зменше здобич і більше ніколи її не збільшить, бо нема нічого свого, а все, що для здобичі нафти або газу потрібно, знаходиться під «полєзнимі» санкціями. Напуга їжака голою дупою, трійочник задрочений))
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09.12.2022 21:54 Відповісти
дедушка уже окончательно в деменцию впал от отчаяния =) ядерную доктрину изменю, нефть не буду качать.. =) да хоть обосрись на людях, - ничего тебя, дурака, уже не спасет)
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09.12.2022 22:20 Відповісти
Як-то кажуть - Фпірьот!
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09.12.2022 22:23 Відповісти
Гарна думка !
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09.12.2022 23:06 Відповісти
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09.12.2022 23:15 Відповісти
Вся нефтянка в рф уже лет 20 как держится на западных технологиях. И без указов скорое падение добычи несомненно. Так вопрос даже не стоит
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09.12.2022 23:48 Відповісти
Захід - ми припиняємо купляти в росіі нафту .
***** - ах так , ну тоді я у відповідь зменшу її видобуток . .
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09.12.2022 23:56 Відповісти
логично
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10.12.2022 00:32 Відповісти
З точки зору нормальної ситуації - так . А як погроза звучить смішно .
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10.12.2022 10:18 Відповісти
Налякав їжака голою д...пою!
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10.12.2022 02:55 Відповісти
По-моєму це "найгеніальніший" висер за останній тиждень. І головне, стадо радісно завиє-"так і треба буржуям"
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10.12.2022 05:05 Відповісти
Напугал ежика голой *опой.
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10.12.2022 07:55 Відповісти
Краще б пригрозив, самоліквідуватися.
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10.12.2022 08:27 Відповісти
Краще підірвати,як газовий потік.Гулять так гулять.И назло западу,яйца себе отрезать впридачу.
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10.12.2022 10:10 Відповісти
"Путін також заявив, що обмеження цін не вплине на доходи бюджету РФ, оскільки російська нафта і до цього продавалася приблизно за тією ж ціною, яка зараз встановлена як ліміт."
якщо обмеження не вплине на доходи бюджету рф, чого тоді так вср..сь?
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10.12.2022 13:40 Відповісти
кафедра психологических заболеваний очень, ну очень ждёт этого выдающегося пациента к себе на обследование.
Тема диссертации : Как талантливо просрать расею
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10.12.2022 18:00 Відповісти
нужно уменьшать покупки у России - нефти и газа и до полного прекращения закупок. Переходить на других экспортеров и увеличивать мощность альтернативной энергетики.
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11.12.2022 02:49 Відповісти
Это хорошая новость. Пусть уменьшает и вместо денег фигу Путину!
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11.12.2022 02:52 Відповісти
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11.12.2022 09:26 Відповісти
Пффф.

Типу він на це може вплинути.

Нехай привикає бо всі ресурси рф вже не його, а є репараціями. А ми заберем та викачаємо все.
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11.12.2022 13:13 Відповісти
"Глуши мотор"- он говорит, -"ПУсть этот МАЗ огнем горит!"Мол, видишь сам - тут больше нечего ловить!(с)

Кацапы закупоривайте скважины, хаха, вам п@з@да. Ваш пассажир назло кондуктору купил билет и решил идти пешком!
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11.12.2022 13:41 Відповісти
Конечно, запад должен договориться с шейхами заранее.
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11.12.2022 14:50 Відповісти

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