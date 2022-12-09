Німеччина виділить Україні 200 мільйонів євро на допомогу внутрішнім переселенцям

Україна отримає грант на 200 млн євро для забезпечення виплат допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Кошти надійдуть до державного бюджету України вже найближчим часом.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Надання гранту здійснюється в межах угод, підписаних Міністерством фінансів України з Кредитною установою для відбудови (KfW).

Усі внутрішні переселенці, які були вимушені переміститися з особливо небезпечних територій, мають право на щомісячну допомогу від держави. Її розмір становить 2000 гривень для дорослих і 3000 гривень для дітей та осіб з інвалідністю.

Як повідомлялося, раніше в Україні розпочалися перевірки внутрішньо переміщених осіб за місцем їхньої реєстрації для верифікацій виплат на проживання.