Дефіцит електроенергії виник через ракетні удари Росії та окупацію Запорізької АЕС, – "Укренерго"

Дефіцит електроенергії виник внаслідок російських ракетних ударів та зупинки окупованої Запорізької АЕС, однак структура енергетичного міксу змінилася пропорційно і Україна під час війни продовжує отримувати приблизно половину електроенергії від атомних станцій.

Про це на брифінгу заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Енергетичний мікс, його структура не сильно змінилася. Це пов'язано з тим, що, з одного боку, пошкоджено багато теплових та гідроелектростанцій, ВДЕ також на окупованій території залишилися, але ми також втратили можливість отримувати еелектроенергії із окупованої ЗАЕС. Тому, умовно кажучи, наші потужності, що генерують, знизилися більш-менш пропорційно", – розповів голова "Укренерго".

Кудрицький додав, що Україна все ще отримує половину чи трохи більше електроенергії від АЕС. Далі йдуть теплові станції, меншою мірою ресурс забезпечують гідроелектростанції та ВДЕ.

Водночас голова "Укренерго" наголосив, що у зв'язку з окупацією росіянами ЗАЕС та припиненням виробництва електроенергії "можна сміливо забирати 40% від атомної генерації".

Він також зазначив, що під час війни обсяг споживання електроенергії зменшився не настільки, наскільки впали можливості генерації.

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Як повідомлялося, за даними "Укренерго", ситуація в енергосистемі на ранок 9 грудня залишається складною, дефіцит потужності в енергосистемі все ще значний і суттєвого покращення на вихідних не очікується, оскільки ремонтні роботи ускладнено через погоду.

Нагадаємо, у понеділок, 5 грудня, відбулась восьма масована ракетна атака Росії на українські енергетичні об’єкти. За даними Повітряних Сил ЗСУ збито понад 60 ракет із більш ніж 70 випущених окупантами.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, зафіксовано влучання російських ракет по об’єктам енергетичної інфраструктури у Київській, Вінницькій та Одеській областях.

Внаслідок масованої російської ракетної атаки у понеділок без світла залишилася Сумська область, Житомир та ряд інших міст, у Одесі та Кривому Розі зафіксовано відключення централізованого водопостачання.