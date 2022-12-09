Кабмін спростив оформлення проблискових маячків для спецтранспорту

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 9 грудня, вніс зміни до Правил дорожнього руху, спростивши обладнання спецтранспорту проблисковими маячками оранжевого кольору.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Зокрема, рішенням уряду виключено необхідність отримання дозволів на встановлення та використання проблискових маячків оранжевого кольору водіями транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, дорожньо-експлуатаційних служб, а також на транспортних засобах з розпізнавальним знаком "Діти".

Відтак, це питання не потребуватиме узгодження з територіальним органом з надання сервісних послуг МВС, уточнив Мельничук.