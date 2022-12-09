БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2686 відвідувачів онлайн
Новини
252 0

Кабмін спростив оформлення проблискових маячків для спецтранспорту

ремонт,дорог

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 9 грудня, вніс зміни до Правил дорожнього руху, спростивши обладнання спецтранспорту проблисковими маячками оранжевого кольору.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Зокрема, рішенням уряду виключено необхідність отримання дозволів на встановлення та використання проблискових маячків оранжевого кольору водіями транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, дорожньо-експлуатаційних служб, а також на транспортних засобах з розпізнавальним знаком "Діти".

Відтак, це питання не потребуватиме узгодження з територіальним органом з надання сервісних послуг МВС, уточнив Мельничук.

Автор: 

Кабмін (7720) транспорт (503) Укравтодор (724) комунальні послуги (334)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 