БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2607 відвідувачів онлайн
Новини
508 1

Кабмін звільнив очільника Держкосмосу

тафтай

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 9 грудня, звільнив Володимира Тафтая з посади голови Державного космічного агентства України.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Як повідомлялося, Тафтай очолював Держкосмосу з лютого 2021 року. Серед іншого, за він відповідав за запуск українського супутника "Січ-2-30", який після виведення на орбіту у січні досі не вийшов на зв'язок.

За наявними даними, супутник має далекі від сучасних характеристики, проте ініціатором його запуску ракетою компанії Ілона Маска був президент Володимир Зеленський. Сам запуск коштував держбюджету близько $2 млн.

Про встановлення зв'язку з супутником після його запуску на орбіту особисто повідомив Володимир Зеленський.

Тафтай раніше працював на посаді начальника управління координації космічної діяльності департаменту економіки оборони та безпеки Мінекономіки, а також на держпідприємстві "Південний машинобудівний завод ім. Макарова".

Автор: 

Кабмін (7720) звільнення (999) Держкосмос (86)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Очільники є, а космосу немає.
Так із усім за що беруться "слуги народу", тільки велике крадівництво їм вдається на славу.
показати весь коментар
09.12.2022 20:26 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 