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Уряд розробить пріоритети для подачі електроенергії, житло підключатимуть у четверту чергу

шмигаль

Кабінет міністрів доручив міністру енергетики Герману Галущенку розробити чіткі пріоритети відключення енергопостачання в умовах дефіциту електроенергії.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками засідання уряду.

"Держава й уряд систематизують процес щодо того, хто насамперед отримує електроенергію. Дав доручення міністру енергетики розробити та подати на розгляд Уряду чіткі пріоритети включення електропостачання", – написав Шмигаль.

Голова уряду уточнив, що у першу чергу електропостачання має отримувати критична інфраструктура, зокрема об’єкти водо-, теплопостачання та лікарні.

"Другий пріоритет – це об’єкти військово-промислового комплексу, які працюють на оборону держави. Принцип "все для фронту" залишається абсолютно незмінним. Третій пріоритет – це бізнес, який виготовляє критично важливі товари та продукти. Наприклад, хлібопекарні та молокозаводи. Четвертий пріоритет – житловий сектор", – уточнив Шмигаль.

Прем’єр наголосив, що тільки після включення цих чотирьох зазначених груп має постачатись електроенергія на інші об’єкти.

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Як повідомлялося, за даними "Укренерго", ситуація в енергосистемі на ранок 9 грудня залишається складною, дефіцит потужності в енергосистемі все ще значний і суттєвого покращення на вихідних не очікується, оскільки ремонтні роботи ускладнено через погоду.

Нагадаємо, у понеділок, 5 грудня, відбулась восьма масована ракетна атака Росії на українські енергетичні об’єкти. За даними Повітряних Сил ЗСУ збито понад 60 ракет із більш ніж 70 випущених окупантами.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, зафіксовано влучання російських ракет по об’єктам енергетичної інфраструктури у Київській, Вінницькій та Одеській областях.

Внаслідок масованої російської ракетної атаки у понеділок без світла залишилася Сумська область, Житомир та ряд інших міст, у Одесі та Кривому Розі зафіксовано відключення централізованого водопостачання.

Автор: 

Кабмін (7720) електроенергія (4219) Денис Шмигаль (1470) Міненерго (917)


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******* тупорылый вылез
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09.12.2022 23:12 Відповісти
Хто тут кричав, щоб вимкнули світло і все? Схоже, влада сприйняла це всерйоз і саме так збирається робити.
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10.12.2022 05:50 Відповісти
Хто тут кричав, щоб вимкнули світло і все? Схоже, влада сприйняла це всерйоз і саме так збирається робити.
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10.12.2022 05:51 Відповісти
Десь кілька днів назад читав тутож на Цензорі "побєдную реляцію", що стотищпітсот лікарень в Україні успішно вже оснащено генераторами.
І виникає питання - WTF?
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10.12.2022 08:00 Відповісти
Шмига, знаєш які пріоритети? Я тобі розповім. У нас сьогодні свято. Раптом включили світло о дев*ятій і досі є. Знаєш чому? Бо приїхав один замміністра до свого маєтку і дав кому треба звізди.
Ось тобі пріоритети - один чінушка вартий більше, ніж 3000-не селище.
Тільки я тобі не скажу де, бо банально хочу побути зі свєтою якнайдовше))
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10.12.2022 14:08 Відповісти
бро, якщо в тебе "житловий сектор" буде 4-м пріоритетом, то нікому буде жерти хліб, що його спече 3-й пріоритет...

якось так виходить

а щодо "2-го пріоритету", то будь ласка наведи бодай 1 приклад (без адрес - Боже збав!) підприємства ВПК, яке б працювало останні 9 місяців чи працює зараз: у тебе ж кальсони та військову форму шиють де завгодно, тільки не в Україні, не знав про таке?
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10.12.2022 17:50 Відповісти

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