Уряд розробить пріоритети для подачі електроенергії, житло підключатимуть у четверту чергу

Кабінет міністрів доручив міністру енергетики Герману Галущенку розробити чіткі пріоритети відключення енергопостачання в умовах дефіциту електроенергії.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками засідання уряду.

"Держава й уряд систематизують процес щодо того, хто насамперед отримує електроенергію. Дав доручення міністру енергетики розробити та подати на розгляд Уряду чіткі пріоритети включення електропостачання", – написав Шмигаль.

Голова уряду уточнив, що у першу чергу електропостачання має отримувати критична інфраструктура, зокрема об’єкти водо-, теплопостачання та лікарні.

"Другий пріоритет – це об’єкти військово-промислового комплексу, які працюють на оборону держави. Принцип "все для фронту" залишається абсолютно незмінним. Третій пріоритет – це бізнес, який виготовляє критично важливі товари та продукти. Наприклад, хлібопекарні та молокозаводи. Четвертий пріоритет – житловий сектор", – уточнив Шмигаль.

Прем’єр наголосив, що тільки після включення цих чотирьох зазначених груп має постачатись електроенергія на інші об’єкти.

Читайте також: Фейки про експорт української електроенергії розганяє Росія, – голова "Укренерго"

Як повідомлялося, за даними "Укренерго", ситуація в енергосистемі на ранок 9 грудня залишається складною, дефіцит потужності в енергосистемі все ще значний і суттєвого покращення на вихідних не очікується, оскільки ремонтні роботи ускладнено через погоду.

Нагадаємо, у понеділок, 5 грудня, відбулась восьма масована ракетна атака Росії на українські енергетичні об’єкти. За даними Повітряних Сил ЗСУ збито понад 60 ракет із більш ніж 70 випущених окупантами.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, зафіксовано влучання російських ракет по об’єктам енергетичної інфраструктури у Київській, Вінницькій та Одеській областях.

Внаслідок масованої російської ракетної атаки у понеділок без світла залишилася Сумська область, Житомир та ряд інших міст, у Одесі та Кривому Розі зафіксовано відключення централізованого водопостачання.