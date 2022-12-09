Грузія закупить генератори для Україні попри заяви про їх відсутність

Уряд Грузії ухвалив рішення про закупівлю генераторів для надання гуманітарної допомоги Україні.

Про це повідомляють Новини-Грузія.

Так, Міністерству економіки та сталого розвитку доручено виконати розпорядження в найкоротші терміни.

Поки, однак, не названо кількість генераторів та сума, виділена на їх придбання.

Глава адміністрації уряду Реваз Джавелідзе висловив подив щодо "незрозумілих хвилювань" через те, що розгляд запитів України до різних відомств зайняв певний час.

Про те, що грузинська сторона місяць не відповідає на прохання про допомогу генераторами, заявив днями на брифінгу тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов.

"За дорученням прем'єр-міністра, зокрема, з рішенням щодо генераторів, через Мінекономіки буде здійснено відповідну закупівлю та запитуване обладнання буде направлене для наших українських друзів", – сказав Джавелідзе.

За даними Джавелідзе, станом на 1 грудня Грузія загалом витратила 32 млн ларі (до $12 млн) для гуманітарної допомоги Україні.

Раніше лідер правлячої партії раніше заявив, що у Грузії немає генераторів і трансформаторів великої потужності, які просить Україна.