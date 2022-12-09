НАБУ повідомило про підозри трьом заступникам Труханова у справі Кауфмана і Грановського

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) за погодженням із прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повідомили про підозру ще трьом учасникам злочинної організації, яка шляхом підкупу депутатів контролювала Одеську міську раду.

Як повідомляє пресслужба САП, про підозру повідомлено першому заступнику міського голови Одеси Михайлу Кучуку, виконувачу обов’язків заступника міського голови Одеси – керівнику апарату виконавчого комітету Одеської міськради Олегу Бриндаку та заступниці міського голови Одеси Світлані Бедрезі.

Всі три підозри складено за статтями ч. 3 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною організацією) та ч. 4 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

САП уточнює, що місцеперебування першого заступника міського голови Одеси наразі не встановлено, тому про підозру йому повідомлено в порядку, визначеному КПК України.

За даними слідства, з осені 2021 року учасники злочинної організації контролювали питання забудови в Одесі, розпорядження коштами місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств та їхню взаємодію з приватним сектором ринку.

"Для реалізації злочинних дій вони налагодили процес систематичного підкупу службових осіб Одеської міської ради, які забезпечували прийняття необхідних рішень", – зазначається у повідомленні.

Так, відповідно до зібраних доказів установлено, що Олег Бриндак упродовж листопада 2021 року – серпня 2022 року одержав неправомірну вигоду на загальну суму понад 2,4 млн грн за вчинення дій в інтересах злочинної організації, зокрема за забезпечення ухвалення земельною комісією рішень про відведення землі під будівництво наперед визначеним особам.

У свою чергу перший заступник та заступниця міського голови Одеси – Михайло Кучук та Світлана Бедрега – отримали від організаторів злочинної організації 900 та 300 тис. грн відповідно.

За версією слідства, Кучук контролював діяльність підпорядкованих управлінь - головних розпорядників коштів та надавав їх керівникам вказівки про призупинення розрахунків за ремонт доріг у місті, що дозволяло отримувати хабарі від підрядника за поновлення виплат.

Він також позитивно голосував у складі виконавчого комітету за рішення, якими встановлювалися тарифи на поводження із твердими побутовими відходами у місті Одесі та про зміни до бюджету, що відповідали інтересам злочинної організації.

Загалом на сьогодні про підозру повідомлено 6 учасникам злочинної організації.

"Слідство триває. Встановлюються інші особи ймовірно причетні до діяльності цієї злочинної організації", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 5 грудня детективи НАБУ затримали бізнесменів Борис Кауфмана та Олександра Грановського в Одесі, наступного дня їм повідомили про підозру за ч. 1. ст. 255 (Створення, керівництво злочинною організацією) та ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.

Слідство встановило, що восени 2021 року після викриття детективами НАБУ та прокурорами САП злочинної організації, що спеціалізувалася на корупційних схемах незаконного вибуття майна з комунальної власності Одеси, на її місті з’явилася нова. За даними слідства, ця злочинна організація взяла під контроль практично всі питання економічного життя міста, серед яких взаємодія з забудовниками, закупівлі коштом місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств, інші аспекти взаємодії з бізнесом.

Задля безперебійності реалізації поставлених цілей організатори злочинної організації, тобто Кауфман і Грановський, налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради.

7 грудня ВАКС арештував Кауфмана із альтернативою застави у розмірі 129 млн грн, вже наступного дня її внесли і він вийшов на свободу.

8 грудня ВАКС обрав запобіжний захід для бізнес-партнера Кауфмана, одеського бізнесмена Алекса Боруховича (раніше його звали Олександр Грановський) у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у 124 млн грн.