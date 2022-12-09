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Новини
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НАБУ повідомило про підозри трьом заступникам Труханова у справі Кауфмана і Грановського

труханов

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) за погодженням із прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повідомили про підозру ще трьом учасникам злочинної організації, яка шляхом підкупу депутатів контролювала Одеську міську раду.

Як повідомляє пресслужба САП, про підозру повідомлено першому заступнику міського голови Одеси Михайлу Кучуку, виконувачу обов’язків заступника міського голови Одеси – керівнику апарату виконавчого комітету Одеської міськради Олегу Бриндаку та заступниці міського голови Одеси Світлані Бедрезі.

Всі три підозри складено за статтями ч. 3 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною організацією) та ч. 4 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

САП уточнює, що місцеперебування першого заступника міського голови Одеси наразі не встановлено, тому про підозру йому повідомлено в порядку, визначеному КПК України.

За даними слідства, з осені 2021 року учасники злочинної організації контролювали питання забудови в Одесі, розпорядження коштами місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств та їхню взаємодію з приватним сектором ринку.

"Для реалізації злочинних дій вони налагодили процес систематичного підкупу службових осіб Одеської міської ради, які забезпечували прийняття необхідних рішень", – зазначається у повідомленні.

Так, відповідно до зібраних доказів установлено, що Олег Бриндак упродовж листопада 2021 року – серпня 2022 року одержав неправомірну вигоду на загальну суму понад 2,4 млн грн за вчинення дій в інтересах злочинної організації, зокрема за забезпечення ухвалення земельною комісією рішень про відведення землі під будівництво наперед визначеним особам.

У свою чергу перший заступник та заступниця міського голови Одеси – Михайло Кучук та Світлана Бедрега – отримали від організаторів злочинної організації 900 та 300 тис. грн відповідно.

За версією слідства, Кучук контролював діяльність підпорядкованих управлінь - головних розпорядників коштів та надавав їх керівникам вказівки про призупинення розрахунків за ремонт доріг у місті, що дозволяло отримувати хабарі від підрядника за поновлення виплат.

Він також позитивно голосував у складі виконавчого комітету за рішення, якими встановлювалися тарифи на поводження із твердими побутовими відходами у місті Одесі та про зміни до бюджету, що відповідали інтересам злочинної організації.

Загалом на сьогодні про підозру повідомлено 6 учасникам злочинної організації.

"Слідство триває. Встановлюються інші особи ймовірно причетні до діяльності цієї злочинної організації", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Затриманий НАБУ одеський бізнесмен Кауфман вийшов із СІЗО під заставу у 129 мільйонів

Нагадаємо, 5 грудня детективи НАБУ затримали бізнесменів Борис Кауфмана та Олександра Грановського в Одесі, наступного дня їм повідомили про підозру за ч. 1. ст. 255 (Створення, керівництво злочинною організацією) та ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.

Слідство встановило, що восени 2021 року після викриття детективами НАБУ та прокурорами САП злочинної організації, що спеціалізувалася на корупційних схемах незаконного вибуття майна з комунальної власності Одеси, на її місті з’явилася нова. За даними слідства, ця злочинна організація взяла під контроль практично всі питання економічного життя міста, серед яких взаємодія з забудовниками, закупівлі коштом місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств, інші аспекти взаємодії з бізнесом.

Задля безперебійності реалізації поставлених цілей організатори злочинної організації, тобто Кауфман і Грановський, налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради.

7 грудня ВАКС арештував Кауфмана із альтернативою застави у розмірі 129 млн грн, вже наступного дня її внесли і він вийшов на свободу.

8 грудня ВАКС обрав запобіжний захід для бізнес-партнера Кауфмана, одеського бізнесмена Алекса Боруховича (раніше його звали Олександр Грановський) у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у 124 млн грн.

Автор: 

НАБУ (1520) Одеса (920) Кауфман (53) САП (253) Грановський (150)


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Топ коментарі
+6
КАУФМАН ВИЙШОВ ПІД ЗАСТАВУ. ГРАНОВСЬКИЙ ЩЕ 17 ЛИСТОПАДА ВИЇХАВ У
АВСТРІЮ І НЕ ЗМОЖЕ ПОЇХАТИ В ІЗРАЇЛЬ, БО ТАМ КРИМІНАЛЬНА СПРАВА ПО
ШАХРАЙСТВУ. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html "СМОТРЯЩІМ" ПО ОДЕСІ ЗАЛИШЕНО ТРУХАНОВА, ЯКИЙ ВЖЕ
ПРИЇЗДИВ ДО ОП.
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09.12.2022 18:37
+6
Мафія купувала всіх депутатів, депутатів вибрали люди. Висновок - на жаль культура і світогляд пересічних одесітів дорівнює нулю. Це було суб'єктивно зрозуміло, зараз видно неозброєним оком.
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09.12.2022 20:12
+3
А Труханов святий? Нічого не знав? ОП жене лоха в тстійло?
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09.12.2022 23:21
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Не зрозумів - підозри винесені шістьом особам, але наразі відомі призвища п'ятох.

Хто цей втаємничений шостий?
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09.12.2022 18:36 Відповісти
КАУФМАН ВИЙШОВ ПІД ЗАСТАВУ. ГРАНОВСЬКИЙ ЩЕ 17 ЛИСТОПАДА ВИЇХАВ У
АВСТРІЮ І НЕ ЗМОЖЕ ПОЇХАТИ В ІЗРАЇЛЬ, БО ТАМ КРИМІНАЛЬНА СПРАВА ПО
ШАХРАЙСТВУ. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html "СМОТРЯЩІМ" ПО ОДЕСІ ЗАЛИШЕНО ТРУХАНОВА, ЯКИЙ ВЖЕ
ПРИЇЗДИВ ДО ОП.
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09.12.2022 18:37 Відповісти
Мафія купувала всіх депутатів, депутатів вибрали люди. Висновок - на жаль культура і світогляд пересічних одесітів дорівнює нулю. Це було суб'єктивно зрозуміло, зараз видно неозброєним оком.
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09.12.2022 20:12 Відповісти
Маячня шістки-корупціонера, спрямована створити враження начебто люди обирають корупціонерів для перекладення вини на виборця. Варто поставити зустрічне запитання: хто висувпв цих корупціонерів? Невже самі виборці?
Теоретично, корумпувати можна кожного, але реальним запобіжником корупції має бути імперативний мандат та правоохоронна система. Перший відсутній, друга не працює (окрім теперішніх САП та НАБУ).
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10.12.2022 04:29 Відповісти
мафія купувала не тільки депутатів, мафія купувала або ставила на ключові місця своїх людей, які вже підбирали відповідну команду. А відтак, неможливо знати, кого обирали люди, рачей нікого, бо обирали олігархи - власники мафії, і вже заздалегідь був відомий результат, а щоб не було такого кіпішу як з януковичем під час Помаранчевої революції, в змі, в соцмережах тими соцопитуваннями створювали видимість справжньої підтримки за домомогою тролів, блогерів, фабрик лайків тощо. Попит формує пропозицію вже давно не працює, вже давно пропозиція формує опит. А ми гризимося як барани, хто обрав цю наволоч?! А хто має вплив на держустанови, суд, СБУ, поліцію і має свої змі і правтну армію тітушек, той і обрав. Вже не кажу що за такої ситуації, русскіє можуть гребати в нашому виборчому процесі, як в своїх брудних труселях.
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12.12.2022 07:57 Відповісти
В Одесі культ митниці - легкі гроші. В такій атмосфері важко залишатись моральною людиною.
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29.12.2022 15:57 Відповісти
А Труханов святий? Нічого не знав? ОП жене лоха в тстійло?
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09.12.2022 23:21 Відповісти
Это труханов работал на вот этого Бутина, что США обменяли на баскедболистку свою. Оружейный барон этот фильм по нему сняли с Никаласом Кэйджем. Труханов был его водителем вроде. Нужно нормального мера найти Одесситам, чтобы делал то, что они просят сделать и как улучшить Одессу. Бандитов от власти убрать надо полностью и жить нормально. Вообще такие обязанности, как Мэр должна управлять программа с искусственным интеллектом и большими дананными интернет вещей. Чтобы ИИ видел весь город в своей программе. И ИИ дать функции распознования поврежденности зданий и каждый дом должен быть в программе и должны быть показаны параметры дома. И дома должны ремонтироваться, утепляться, улучшаться и довести до того, чтобы каждый дом находился на пике эволюции культурной по чтобы вплоть до такой степени, что каждая деталь дома была разукрашана, как в Египте, и Италии. Уникальные надо делать дома. Чтобы люди шли по улице, как по музею архитектуры. Всех архитекторов мира сейчас можно позвать сделать архетектурный музей из Украины. Чтобы люди останавливались посмотреть на эти дома. И пригласить в Украину всех мировых творцов, которые делают арт объекты. Сделать очень много арт-объектов. Что с зеркалами искажающими. В Голивуде такие арт-обьекты двигаются - спецэффекты из фильмов. Пусть лучшие экспозиции поставят в музей мировых работ.
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10.12.2022 02:23 Відповісти
розумію що пан має на увазі, штучний інтелект не бере хабарів, але той хто матиме доступ до того штучного інтелекту....може реально перетворити життя на пекло. Бо штучний інтелект не має інтелекту, і немає душі, це лише программа, як напишеш так і робитиме, якщо програміст налажає спеціально чи випадково, але в будь-якому разі не зможе врахувати все.

А архитектори це непогана ідея, шкода що архитектори зараз вже не ті і вони не зроблять тут Україну. Україну треба робити самім, най свої архітектори роблять.
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12.12.2022 08:03 Відповісти
Вже одно слово "підозри" дратують, не кажучи про "оперативність" у всьому решта...
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10.12.2022 05:10 Відповісти
значит Атрощенко который отстоял город Чернигов и отстраивает его и не дает Шавке кирильчика тимошенко чаусу разворовывать гуманитарку гор.бютжет плохой, Оманский Осел пытается его отстранить а капитал труханов с паспортом ПИ...раши и шестерка карабаса с кодлой сепорни это нормально, вот ЗЕБилы истинное Рыло вашего Нарика....
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10.12.2022 09:23 Відповісти
головне що сам трухан білий та пухнастий
це тк ж саме що зеля напризначав зрадників але ж він сам патріот
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10.12.2022 13:18 Відповісти
Вот сволочи. Так воспользоваться доверчивостью Геннадия Леонидовича
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10.12.2022 14:15 Відповісти
мутак труханов нє прі дєлах. ну і яка довіра може бути до квартального ублюдка?
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10.12.2022 15:11 Відповісти
База там залізобетонна. "Безудержний телефонний треп" - ну просто біда для корупціонерів
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10.12.2022 17:41 Відповісти
a mozhna prylyudno vyporoty yih na ploshi shob vony ussalysya koly kozha shodyt z kistok? 🤠
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11.12.2022 08:42 Відповісти

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