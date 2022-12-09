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"Ощадбанк" подав скаргу проти Росії до Європейського суду з прав людини

ощадбанк

"Ощадбанк" подав скаргу проти Росії до Європейського суду з прав людини через завдані росіянами збитки.

Про це йдеться в повідомленні банку.

"Внаслідок збройної агресії Російської Федерації українським компаніям та громадянам було завдано значних матеріальних збитків. "Ощадбанк" не став винятком, багато його відділень зазнали руйнацій та пошкоджень, а сам банк – значних втрат", – сказано в повідомленні.

Там додали, що системна робота банку з документації воєнних злочинів дала змогу застосувати міжнародно визнані юридичні механізми, спрямовані на відновлення справедливості та покарання агресора.

Як повідомлялося, раніше Верховний суд Франції підтвердив рішення Міжнародного арбітражу про стягнення з Росії $1,1 млрд на користь державного "Ощадбанку" за захоплення активів в окупованому Криму.

Автор: 

Ощадбанк (672) росія (14096) Європейський суд з пр... (27)


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