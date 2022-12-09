Канада ввела санкції проти російських МВС, Мін’юсту, Слідчого комітету та ЦВК

Влада Канади оголосила про внесення до санкційних списків Міністерства внутрішніх справ РФ, Міністерства юстиції, Слідчого комітету РФ та Центральної виборчої комісії Росії.

Про це йдеться в заяві канадського уряду, передає Інтерфакс-Україна.

Як зазначається, причиною запровадження санкцій стали "грубі порушення прав людини".

Крім того, Канада ввела санкції проти Федеральної служби виконання покарань РФ та Федерального агентства у справах національностей Росії.

Канадські санкційні списки поповнили також ще 33 фізичні особи.

Раніше повідомлялося, що Рада ЄС 12 грудня, як очікується, ухвалить два нові чергові пакети санкцій щодо Росії та Ірану.

До того Єврокомісія оголосила деталі нового пакету санкцій проти Росії.