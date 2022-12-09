Рада ЄС може затвердити нові санкції проти Росії та Ірану у понеділок

Рада ЄС на рівні глав МЗС, яка збереться в Брюсселі 12 грудня, як очікується, ухвалить два нові чергові пакети санкцій щодо Росії та Ірану.

Про це заявив журналістам високопосадовець Євросоюзу на умовах анонімності, передає Інтерфакс-Україна.

"Так, я очікую, що обидва пакети будуть прийняті", – повідомив співрозмовник представників ЗМІ, знайомлячи їх із порядком денним майбутньої міністерської наради.

Говорячи про Іран, він уточнив, що "повним ходом іде підготовка обмежувальних заходів щодо постачання дронів (для РФ)".

Як повідомлялося, раніше Єврокомісія оголосила деталі нового пакету санкцій проти Росії.

США у свою чергу також планують ввести нові санкції проти Росії у зв’язку з використанням РФ іранських безпілотників в Україні і порушенням прав людини.