НАБУ просить суд про заочний арешт Бахматюка

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) розглядає клопотання про заочний арешт олігарха Олега Бахматюка, якого НАБУ і САП підозрюють у наданні неправомірної вигоди колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову.

Про це йдеться в ухвалі ВАКС від 2 грудня, повідомляє Слово і діло.

У документі зазначається, що детективи НАБУ подали клопотання до суду про заочний арешт Бахматюка, оскільки він перебуває в міжнародному розшуку.

Проте його захисники не з'являються до суду і тому виникла необхідність залучити безоплатного адвоката.

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Як повідомлялося, раніше Вищий антикорупційний суд заарештував іншого підозрюваного у цій справі – колишнього голову ДФС Романа Насірова – до 17 грудня з альтернативою внесення застави у розмірі 523 млн грн.

Під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор повідомив про наявність у Насірова британського громадянства та двох квартир у Лондоні, які він може використовувати для проживання.

Крім того, під час обшуку у Насірова виявили заяву на репатріацію до держави Ізраїль, а дружина Насірова з дітьми перед початком повномасштабного вторгнення виїхала з України саме до Ізраїлю. Сам же Насіров у період воєнного стану 5 разів виїздив за кордон.

Нагадаємо, співробітники НАБУ та САП 17 жовтня повідомили Насірову та його колишньому раднику про підозру в одержанні $5,5 млн та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу Олега Бахматюка. На момент злочину ця сума становила еквівалент 722 млн грн.

За версією слідства, за ці кошти Насіров допоміг компаніям Бахматюка у прискореному режимі отримати відшкодування ПДВ. В той час як інші компанії, маючи аналогічні підстави для відшкодування, не отримували його тривалий час.