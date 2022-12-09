Британський нафтогазовий гігант BP поскаржився на складнощі при пошуку покупця на акції "Роснєфті"

Британська нафтогазова компанія BP plc продовжує шукати покупця на свою частку в "Роснєфті" та активно пропонує актив на ринку, але процес виходу з російського бізнесу ускладнює ціла низка факторів.

Про це йдеться у оприлюдненій британською компанією довідковій інформації про стан процесу виходу з РФ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

ВР належить 19,75% "Роснєфті", за кілька днів після початку повномасштабної війни в Україні британська компанія заявила про намір вийти з цієї інвестиції і залишити російський ринок. Конкретних новин про долю пакету з того часу не було.

У оновленій інформації компанія наголошує, що її плани щодо виходу з РФ залишаються незмінними.

ВР зауважує, що відпочатку очікувала, що продаж частки у "Роснєфті" може вимагати значного часу і практика це підтверджує.

Компанія вказує, що процес ускладнюється і затягується через міжнародні санкції щодо Росії, і дію низки російських нормативних актів, запроваджених у відповідь.

"Можливості з продажу (частки ВР у "Роснєфті", – ред.) обмежені російським законодавством, а також тим фактом, що російський уряд має право схвалення будь-якого покупця. Крім того, є обмеження, що випливають із міжнародних санкцій", – пояснює ВР.

Читайте також: "Роснєфть" відзвітувала про зменшення прибутку попри зростання цін на нафту

Компанія також заявила, що в курсі оголошень про виплату "Роснєфтью" дивідендів (за правилами, що діють зараз в РФ, вони зараховуються на спеціальний рубльовий рахунок, що блокує їх виведення за кордон, – ред.), але гроші не отримувала і в майбутньому на ці надходження не розраховує.

Раніше голова "Роснєфті" Ігор Сєчін заявляв, що BP залишається "тіньовим" акціонером компанії.

Найбільшим акціонером "Роснєфті" є російське державне АТ "Роснєфтєгаз" (40,4%), крім ВР ще одним великим акціонером є катарська QH Oil Investments LLC, якій належить 18,46%.